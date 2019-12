Célébrer Noël de manière plus écologique grâce au «zéro déchet»

Un sapin, des cadeaux et souvent des repas sans fin, c’est ce que l’on retrouve dans de nombreux foyers pour Noël. Les vacances peuvent alors être synonymes de gaspillage et de surconsommation. Pour limiter leur impact environnemental, certaines familles se mettent au « zéro déchet » pour tendre vers un Noël écoresponsable.

Si pour certains, Noël rime avec magie, pour d’autres, c’est une période synonyme de pollution et de consommation d'énergie. En France, 6,5 millions de sapins, naturels et artificiels, sont vendus chaque année selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Leur provenance n’est pas toujours française et la production de ces arbres de Noël peut avoir un impact sur l’environnement, notamment avec les sapins artificiels, réalisés en plastique, qui ne sont ni biodégradables ni recyclables.

Acheter de nombreux cadeaux, commandés de plus en plus sur internet et dont les emballages et les papiers cadeaux finissent systématiquement à la poubelle sont l’une des raisons pour lesquelles certains particuliers se tournent dorénavant vers le « zéro déchet ».

Une autre manière de consommer

Le terme « zéro déchet » est apparu au début des années 2000, le but étant de réduire la quantité de déchets produits dans chaque foyer, en faisant une introspection sur son mode de vie.

Le « zéro déchet » est souvent décrit grâce aux « 5 R » : refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. C’est-à-dire refuser les publicités, réduire ses déchets lorsqu'on fait ses courses (avec le vrac par exemple), réutiliser ce qu’on aurait habituellement tendance à jeter en tentant de le réparer ou en lui donnant une seconde vie, à défaut le recycler ou le composter quand cela est possible.

Même si le « zéro déchet » ne peut pas répondre à lui tout seul à la crise écologique actuelle, il aide les particuliers à limiter leur impact environnemental et à réfléchir aux produits qu’ils consomment et l’impact qu’ils auront sur l’environnement.

L’Ademe donne par exemple des astuces pour rendre les fêtes de Noël plus responsables et réduire les quantités de déchets en évoquant les sapins, les décorations de Noël ainsi que les cadeaux. Elle propose notamment d'utiliser des guirlandes solaires ou des ampoules LED à baisse consommation.

L’association Zero Waste France est dans une démarche similaire puisqu’elle milite pour une réduction du gaspillage et des déchets plastiques. L’association, qui a des locaux dans plusieurs villes de France, organise régulièrement des ateliers et des conférences pour sensibiliser les habitants sur ces questions environnementales.

Des fêtes de Noël avec « zéro déchet »

La Maison du zéro déchet, dans le 18e arrondissement de Paris existe depuis deux ans et c’est l’une des antennes de l’association Zero Waste France. Le samedi 21 décembre, une dizaine de personnes ont répondu présentes pour une conférence sur les « fêtes zéro déchet », animée par Julien, l’un des bénévoles de l'association.

Pour lui, ces conférences sont avant tout un moyen de montrer qu’il existe des alternatives qui permettent de fêter Noël, tout en limitant ses achats et donc a fortiori, ses déchets.

Parmi les idées présentées par le bénévole : le furoshiki, qui a le vent en poupe cette année. C'est une technique japonaise de nouage et de pliage, réalisée grâce à des chutes de tissus et des vieux foulards permettant d'emballer les cadeaux. Un bon moyen pour remplacer le papier cadeau, dont 20 000 tonnes sont jetés chaque année en France après les fêtes de fin d'année, selon Greenflex, une société spécialisée en solutions environnementales.

« Le zéro déchet à Noël c’est prendre du temps pour trouver les cadeaux et les fabriquer. On peut emballer le cadeau avec du tissu, ou confectionner soi-même des produits de beauté par exemple, explique ce bénévole de la Maison du zéro déchet. Le zéro déchet influe aussi sur notre rapport au temps et à l’argent puisqu’on ne conçoit pas les cadeaux de la même manière ».

Miser sur les objets « faits maison » et de seconde main

Parmi les personnes venues assister à la conférence, la plupart sont déjà familières à la question des réductions des déchets. Cela fait bientôt deux ans qu’Alexandra a commencé à adopter un mode de vie « zéro déchet » : « Aujourd’hui, je suis venue à la Maison du zéro déchet pour récolter de nouvelles astuces et idées cadeaux auxquels je n’aurais pas forcément pensé ».

Cette année, Alexandra a décidé de faire elle-même les calendriers de l’Avent de ses deux enfants, avec leur aide. « Ça nous a permis de passer du temps ensemble, à construire et coudre les calendriers de l’Avent et les enfants étaient au final vraiment très contents », raconte-t-elle.

Émilie, une autre participante, mise également sur un mode de vie « zéro déchet ». Même si elle admet avoir encore un peu de mal avec les objets de seconde main. Pour Noël, elle n’offre désormais que des cadeaux faits maison. « L’année dernière, j’ai fait des tisanes personnalisées pour mes proches, des compotes de pommes et ça sera la même chose cette année ».

Cette Parisienne s'est mise au « zéro déchet » pour des raisons écologiques, mais aussi pour lutter contre la surconsommation. « Je me sens plus heureuse depuis que je vis de choses simples et pratiques ». Ce qui vaut pour Émilie vaut aussi pour sa famille puisqu’elle refuse désormais qu’on lui offre des cadeaux « sauf s’il a un faible impact écologique », précise-t-elle.

Donner de son temps

En 2019, le budget moyen consacré aux cadeaux de Noël en France est de 549 euros avec environ 215 euros dépensés en ligne, indique une enquête réalisée par le CSA, Cofidis et Rakuten. Une méthode d’achat pointé du doigt par Zero Waste France tant pour les sommes dépensées que l’impact écologique des cadeaux, qui traversent parfois l’Europe et le monde entier avant d’atterrir sous nos sapins.

D’après une enquête menée sur les intentions d’achat des internautes en 2019, 8 cyberacheteurs sur 10 font leurs courses de Noël en ligne et un tiers d’entre eux le font via leur mobile. Une manière d'offrir qui perd de son sens pour les adeptes du « zéro déchet ».

Julien, Alexandra et Émilie s’accordent pour dire que la philosophie du « zéro déchet » donne aussi une grande importance au temps. « Plutôt que d’offrir quelque chose de matériel, on peut offrir de son temps pour une activité, un spectacle, et cela aura bien plus de valeur qu’un objet », explique Julien.

Les personnes venues assister à la conférence organisée par la Maison du zéro déchet ne sont pas les seules intéressées par un mode de vie « zéro déchet ». En témoignent les blogs, les sites internet et les groupes Facebook dédiés au « zéro déchet » dans la majorité des grandes villes de France.

Est-ce qu’un mode de vie « zéro déchet » peut réellement avoir un impact sur l’environnement ? Julien, membre de la Maison du zéro déchet en est convaincu. « Il faut faire un travail au niveau national mais aussi au niveau individuel, explique-t-il. Si chacun repense son rapport à l’objet, cela aura un impact sur ses achats et donc cela aura forcément une répercussion au niveau des grandes entreprises et au niveau national ».