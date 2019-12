À Paris, le tourisme continue malgré la grève

Au pied de la tour de fer, le soleil montre le bout de son nez. À l’image des touristes, nombreux malgré la grève. 40 minutes de bus : c’est ce qu’il a fallu à Giulia et ses amis pour venir du sud de la capitale. « Bon, on était un peu serrés ! Mais on n’est sortis qu’à 10 minutes d’ici, puis on a marché. Sans la grève, ce n’est qu’à environ 15 minutes de métro. Mais ce n’est pas si grave, on arrive à se déplacer malgré tout, à pied ou même en trottinette ! »

Des solutions alternatives qui ne remplacent pas la marche. Nick séjourne à côté de la Bourse. Le Hollandais est à peine essoufflé lorsqu’il arrive sur le champ de Mars. « On a marché environ une heure. Je ne pense pas que ce soit un problème, parce que c’est une ville magnifique. Tous les bâtiments, la nature… Et puis la météo est bonne. Sans ça, on aurait pris le métro, et on n’aurait rien vu de la ville. Donc tout inconvénient peut se transformer en avantage. »

Mais tous n’ont pas eu cette chance. Matthew souhaitait visiter la tour Eiffel avec sa famille ce mardi, mais le trajet depuis l’aéroport s’est avéré calamiteux. « On est restés bloqués dans le trafic pendant 1h30, 2h. Ensuite, on a dû sortir du bus. Il ne nous avait pas dit qu’il s'arrêtait avant la tour Eiffel ! Avec tout ça, on a dîné à 22h. » Le Londonien retente le coup aujourd’hui, mais a dû adapter son programme. « C’est assez frustrant. On va devoir faire moins de shopping. Et puis on voulait monter en haut de la tour Eiffel, mais on n’aura pas le temps à cause de l’avion dans la soirée. Donc on a raté quand même quelques expériences ici. » Expériences qu’il aura l’occasion de réaliser l’année prochaine, lors de son prochain séjour à Paris.

