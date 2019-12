Saint-Sylvestre en France: Castaner présente ses mesures de sécurité renforcées

Au pied de la tour Eiffel, à quelques kilomètres de là où sera tiré le feu d'artifice des Champs-Élysées devant des centaines de milliers de personnes, Christophe Castaner présente les effectifs mobilisés pour ce 31 décembre : « Il y aura près de 100 000 policiers, gendarmes qui seront mobilisés partout dans notre pays. Ils seront en plus renforcés par les militaires et par les pompiers qui demain encore seront mobilisés. Il n’y a pas de trêve du jour de l’An. Il y a au contraire des moments de tension que nous pouvons connaître, des moments de rassemblements festifs, et nos forces doivent être présentes pour assurer un haut niveau de sécurité. »

Ce réveillon 2019 sera particulier du fait de la grève des transports : seules deux lignes de métro seront ouvertes dans la capitale alors que 14 lignes le sont habituellement toute la nuit, avec des conséquences qu'explique le ministre de l'Intérieur : « Avec les difficultés de transport en commun que nous connaissons, on a une forte augmentation de l’usage du véhicule, et donc du coup, une forte augmentation du risque d’accidentologie (sic). Pour le 31 décembre, ce que nous devons appréhender, ce sont les abus dits festifs qui font qu’on reprend le volant après avoir bu, ou après avoir utilisé des produits stupéfiants interdits. Et on sait les conséquences que cela a sur la perte de réflexes et sur l’accidentologie, donc sur la mortalité sur nos routes. »

La nuit de la Saint-Sylvestre est l'une des plus meurtrières sur les routes, avec en moyenne entre 15 et 20 décès chaque année. Un chiffre qui se réduit tout de même au début des années 2000, c'était une quarantaine de morts au volant qui était recensé le soir du 31 décembre.