Voeux 2020: Emmanuel Macron entend «mener la réforme des retraites à son terme»

♦ RETRAITES

« Je mesure combien les décisions prises peuvent heurter et susciter des craintes et des oppositions », a reconnu Emmanuel Macron lors de ses voeux aux Français depuis l'Élysée. « Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays, notre quotidien? Non. Car ce serait abandonner ceux que le système a déjà abandonnés, ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors, auraient à payer le prix de nos renoncements. C'est pour cela que la réforme des retraites sera menée à son terme, parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de

progrès social », a-t-il ajouté.

Le président français a assuré que la réforme contestée des retraites prendra « en compte les tâches difficiles » pour pouvoir « partir plus tôt ». « Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre a ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise », a déclaré le chef de l'État, qui avait prévenu début octobre qu'il « n'ador(ait) pas le mot de ''pénibilité". »

Emmanuel Macron a également demandé au gouvernement de « trouver un compromis rapide » sur la réforme des retraites avec les organisations syndicales « qui le veulent » lors de ses voeux pour 2020, alors que la grève dure depuis déjà 27 jours. « Avec les organisations syndicales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide » sur ce projet, « dans le respect des principes » que le chef de l'État a énumérés, notamment « plus d'équité ».

♦ UNITÉ NATIONALE

Emmanuel Macron a affirmé qu'il prendrait « dans les prochaines semaines » de « nouvelles décisions » contre « les forces qui minent l'unité nationale », dans une allusion au communautarisme. « Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts » a affirmé le chef de l'État qui a assuré vouloir « lutter avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale », car « 2020 doit ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la nation ». « L'État et les services publics ont un rôle essentiel pour renforcer cette unité française », a ajouté le chef de l'État, alors que de vives polémiques sur la laïcité et le port du voile ont de nouveau secoué en 2019 les partis politiques et divisé le gouvernement. « Je sais en la matière pouvoir compter sur tous les élus », a-t-il ajouté, en adressant « une pensée chaleureuse pour les maires de France » qui sont « les piliers de la République, du quotidien, des territoires ».

♦ BREXIT et EUROPE

Emmanuel Macron a promis de maintenir entre la France et le Royaume-Uni une « relation saine » après le Brexit. Le président a appelé à la construction « d'une Europe souveraine sur le plan de la défense, de la sécurité, du climat, du numérique », jugeant qu'« une Europe fière de son modèle démocratique alliant liberté et solidarité sera tout à la fois notre bouclier et notre porte-voix ». « À cet égard, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est une épreuve. J'oeuvrerai pour maintenir entre nos deux pays une relation saine », a-t-il assuré.

► Réactions politiques aux voeux d'Emmanuel Macron

- Gilles Legendre, chef de file des députés LREM, sur Twitter :

« Les députés @LaREM_AN seront avec @EmmanuelMacron les bâtisseurs de cette "France en commun" de la décennie 2020, conciliant audace de la transformation et vertu du dialogue. Avec le #gouvernement ils seront les artisans du compromis sur les #Retraites souhaité par le Président. »

- Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, sur Twitter :

« Une fois de plus... rien. MLP #VoeuxMacron2020 »

- Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, sur Twitter :

« Ce ne sont pas des voeux mais une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme. Tout le reste de son discours sonne faux et creux. Un extraterrestre a parlé. »

- Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts, sur Twitter:

« #Macron se voit marquer les 1000 prochaines années.. En attendant il réussit la prouesse de tenir 17 longues minutes sans un mot de concret. Ni sur les #Retraites ni sur l'écologie. »

- Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne, sur Twitter:

« Pour la première fois dans l'exercice des voeux d'un chef de l'État sous la Ve République #Macron a décidé les yeux dans les yeux d'entamer un long bras de fer avec les Français #Retraite. Son discours se voulait apaisant...ce soir nos compatriotes seront plus que jamais inquiets. »

- Fabien Roussel, numéro un du PCF, sur Twitter:

« L'esprit français ce n'est pas la division de la France. Le seul compromis possible est de rendre tous les français gagnants. Le Pdt dit que sa réforme sera menée à son terme. Il choisit le bras de fer. C'est donc un appel à la mobilisation totale ! »

- Nicolas Dupont-Aignan, député Debout la France de l'Essonne, sur Twitter :

« E. Macron a prononcé les voeux les plus autosatisfaits et hypocrites jamais entendus ! Il ose parler de justice sociale alors qu'il veut démolir notre système de retraite. Il ose parler d'unité nationale alors qu'il ne cesse de monter les Français les uns contre les autres ! »