L'environnement se fait une place dans la médecine générale

Assainir l’environnement d’un patient pour prévenir ou réduire le risque de maladie, c’est le pari que se fixent de plus en plus de médecins généralistes. Préoccupés par les effets du réchauffement climatique, de la pollution ou de la malnutrition sur la santé de leurs patients, ils s’intéressent davantage à cette thématique pour prévenir ou atténuer les maladies.

Sur les 150 omnipraticiens qui ont répondu à l’enquête du numéro de décembre 2019 du magazine spécialisé Le généraliste, une très large majorité (86 %) indiquent être « plus que par le passé préoccupés dans leur exercice par les questions écologiques ». Une inquiétude qui se traduit dans les faits par une relation différente avec le patient car le médecin généraliste est le premier interlocuteur entre la santé et le citoyen.

« Il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées »

« Le médecin doit s’interroger davantage sur l’environnement des patients », estime Philippe Perrin, co-fondateur et vice-président de l’association SERA (Santé environnement Rhône-Alpes), contacté par RFI. « Il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées par le professionnel de santé, comme sur la qualité de l’eau desservie ou les aliments consommés, pour essayer de discerner dans l’environnement de la personne ce qui pourrait être un facteur de survenue ou d’aggravation de la maladie. Il pourrait ainsi conseiller le patient pour réduire les pollutions dans son environnement ».

C’est notamment le cas du docteur Clément Menigoz, médecin généraliste et secrétaire général adjoint du syndicat ReAGJIR. Lors de ses consultations, il essaye, en fonction des pathologies, d’adapter l’environnement à son patient. Pour une personne atteinte de troubles respiratoires, « on lui conseille d’éviter certains trajets en ville à certaines heures car elle peut être exposée à beaucoup de gaz d’échappement. On peut aussi lui demander si elle a une chaufferie qui n’est pas spécialement adaptée et si c’est possible de la changer, parce que sur ces éléments-là, on sait que l’environnement à un impact ».

Sur un cas d’irritations cutanées, l’omnipraticien peut aussi s'interroger sur les cosmétiques que son patient utilise. « Ça arrive de manière générale car on sait que certains produits industriels peuvent contenir des irritants cutanés et cela peut aggraver des symptômes », selon le docteur.

L'intérêt de ces diagnostiques ? Déterminer plus précisément possible le profil du patient. En effet, savoir s'il vit en ville ou à la campagne, s'il habite près d'une usine, peut s'avérer simple mais très important. La qualité de l'air respiré n'étant pas la même, cela peut causer une pathologie, notamment chez les enfants.

Cette démarche peut également mener à modifier les prescriptions. Le médicament traite les symptômes d’une pathologie, « or, quand on essaye de comprendre quels sont les facteurs de l’environnement et bien, plutôt que de prescrire, on peut essayer de comprendre la source du problème afin de la tarir et ainsi réduire les doses », plaide le membre de la SERA.

Manque de connaissances

Cette démarche préventive est « un élément de plus en plus important dans notre métier », estime le médecin qui tente de développer un guide de prévention allant dans ce sens. « Que ce soit de la prévention alimentaire, respiratoire, de lésions cutanées, etc. On est de plus en plus amené à traiter cela en amont pour éviter qu’il y ait des problèmes », ajoute-t-il.

Cependant, les généralistes doivent faire face à un manque de connaissances sur certains dossiers, d’où le souhait du Dr Menigoz de se concentrer sur les pathologies déjà bien connues, car il est difficile de mesurer l’impact direct de l’environnement sur un patient. « Pour certaines pollutions, on ne dispose que de peu de sources », explique-t-il.

Les événements industriels, les micros particules ou les perturbateurs endocriniens font, par exemple, partie des polluants dont on connaît l'influence depuis peu. De récentes études dénoncent leur impact sur la santé, mais il est difficile pour un généraliste de traiter ces cas avec ses patients. « On n’a pas encore assez d’éléments à donner derrière pour pouvoir adapter justement l’environnement. Questionner le patient sur quelque chose qui va potentiellement lui générer du stress, c’est compliqué donc on ne l’aborde pas forcément », confesse le docteur.

En cause, un manque de formation dès l’école de médecine, selon l'éco-infirmier Philippe Perrin, qui dirige par ailleurs l'Institut de formation en santé environnementale (Ifsen). « Cette thématique est trop peu abordée lors des formations initiales et elle n’est même pas abordée dans les formations des soignants dans la quasi-totalité des cas. » Quelques formations en continu existent sur cette thématique mais elles ne sont fréquentées « quasi uniquement par ceux qui ont une sensibilité individuelle à la question ».

Un intérêt majeur des patients

Ce gain d’intérêt pour la question de l’impact de l’environnement sur la santé est notamment dû à l’inquiétude croissante des patients sur ce qui les entoure et à la prise de conscience collective constatée ces derniers mois. Selon plusieurs sondages réalisés en 2019, la dégradation de l’environnement est devenue la principale préoccupation des Français et des Européens, devant des thèmes comme l'emploi ou le pouvoir d'achat.

Les professionnels de santé font donc face à de plus en plus de questions de la part de leurs patients. « Quelle eau boire ? Quels aliments consommer ? Faut-il manger bio ? Comment réduire la pollution de l’air ? Comment réduire le risque de développement d’allergie, etc. », détaille Philippe Perrin. Il y a une très forte demande d’informations de la part du grand public notamment de la part des femmes enceintes ou des parents d’enfants très jeunes, explique l'infirmier. Sur les omnipraticiens interrogés par le magazine Le généraliste, 91 % notent une « prise de conscience » dans les changements alimentaires de leur patientèle.

La principale concernée est la catégorie de population dite « à risque », comme les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Elle est en effet la principale touchée par les impacts environnementaux. Comme le rappelle le dernier rapport de 2019 du Lancet Countdown, qui mesure l’impact du changement climatique sur la santé publique, cette partie de la population est « profondément affectée par le changement climatique ».

« On appelle ça le phénomène des 1 000 jours », renchérit Philippe Perrin. La période entre la fécondation et les 2 ans et demi de l’enfant est celle où l’exposition à des polluants est la plus dangereuse et durant laquelle elle a le plus de conséquences. « Si l’on est exposé à certains types de polluants dans l’eau, dans l’air ou dans l’alimentation, les effets peuvent se voir encore plusieurs dizaines d’années plus tard », alerte-t-il. Preuve s'il en est qu'aujourd'hui, l'air et le réchauffement climatique sont des enjeux de tout premier plan pour la médecine.