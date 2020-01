Cinq ans après «Charlie», comment se porte la caricature en France?

DIfficile de faire un état des lieux global de la caricature dans le monde. Chaque zone et même chaque pays jouit d’un contexte - politique, médiatique, social, religieux…- qui impacte le travail de dessinateurs, généralement en première ligne quant à la liberté d’expression. L’association Cartooning for Peace, qui a été créée par Plantu en 2006, organise de nombreuses conférences, des ateliers dans les écoles et des rencontres. Elle édite également un Guide pratique de protection des dessinateurs de presse et porte assistance à certains d’entre eux, menacés par la censure.

« Dans ce domaine, vous avez un écart colossal entre les modèles occidentaux de démocratie, où l’on on a une vraie liberté d’expression et le reste du monde. En Occident, on ne va pas se retrouver en prison pour s’être moqué des dirigeants. On peut même faire quasiment ce qu’on veut quand on s’en prend aux puissants. Le cas de Charlie est vraiment à part. Dans le reste du monde, s’en prendre à un dirigeant ou à une puissance économique, peut avoir des conséquences allant de la menace récurrente jusqu’à l’assassinat. Dans plusieurs cas, on a aidé à l’exil de dessinateurs », observe Patrick Kak, son nouveau président.

Cartooning for Peace réunit environ 200 dessinateurs, venus de 70 pays dans le monde. On compte parmi ses membres, Lassane Zohoré, directeur de publication du journal ivorien Gbich ! Lancé en 1999 à Abidjan, l’hebdomadaire satirique tire à près de 10 000 exemplaires. La crise de 2002-2003 et la partition de la Côte d’Ivoire qui a suivi, ont réduit un lectorat aussi réparti entre le Togo et le Bénin. Aujourd’hui, Gbich ! produit même des dessins animés sur YouTube, La bande à Gbich. Il se confronte cependant à un vrai problème : renouveler sa rédaction avec une nouvelle génération de dessinateurs et de dessinatrices. En Côte d’Ivoire comme en France, le métier reste très peu féminisé.