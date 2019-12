France-réforme des retraites: qui fait grève?

Les routiers sont entrés dans la contestation ce lundi 16 décembre avec des revendications propres. Quatre syndicats appelaient à la grève. Ils réclament des hausses de salaires mais aussi le maintien de leur congé de fin d'activité, qui permet à certains conducteurs de partir à la retraite plus tôt et pourrait disparaître avec la réforme. Des blocages de routes ont donc eu lieu tôt dans la matinée à Lille, Vannes, Toulouse, Lyon, Nancy ou Miramas.

Un tiers des TGV

A la SNCF, 61% des conducteurs sont en grève. Un tiers des TGV circule, un quart des Transilien et 4 TER sur 10 en moyenne.

En région parisienne, côté RER, sur la ligne A, il y a un train sur 2, sur la ligne B, 1 sur 3. Huit lignes de métro sont encore totalement fermées, six très perturbées et, comme depuis le début de la grève, seules les deux lignes automatisées circulent normalement ( la ligne 1 et la ligne 14). Les perturbations dans les transports publics entraînent donc des ralentissements importants sur les routes avec un pic à plus de 600 km peu avant 9h00 ce matin et à la mi-journée près de 200 km de bouchons.

Le soutien des voyageurs

Du côté des voyageurs, il faut savoir s'armer de patience face au temps de transport qui est parfois plus long. Aux heures de pointe, les métros et les RER qui circulent sont souvent pleins donc il faut attendre. « Il faut laisser passer des trains sinon on ne peut pas monter », explique une voyageuse.

Même si elle admet que les conditions de voyage ne sont pas agréables, cette voyageuse explique prendre son courage à deux mains, car « la cause est bonne ».

« Le jeu en vaut la chandelle parce qu'il y a beaucoup de choses à soutenir : notre avenir, l'avenir de nos enfants et de nos petits enfants ».

Une voyageuse attend le RER pour aller au travail

Une relance de la mobilisation ?

Demain, mardi 17 décembre, une nouvelle journée de mobilisation est prévue une avec une nouvelle manifestation nationale. Les personnels hospitaliers, les contrôleurs aériens et plusieurs syndicats de la fonction publique appellent à la grève ce jour-là.

(avec AFP)

