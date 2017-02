La Saint-Valentin, une vague d'amour internationale ❤❤❤❤

Ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, RFI fête l'amour et les amoureux du monde entier. En même temps que les sociétés, les relations entre hommes et femmes évoluent. Qu'en est-il du sentiment amoureux, de la sexualité, du sens donné au désir, au plaisir au Sénégal, en Indonésie ou au Liban ? Quelles sont les nouvelles pratiques à l'heure du tout connecté ?

■ La Saint-Valentin a beau être une fête importée, à Dakar, les Sénégalaises passent beaucoup de temps à la préparer. Les accessoires de séduction se vendent sur les marchés ou dans des showroom privés. De quoi faire le bonheur des commerçants et des créateurs, mais aussi des conseillers en séduction.

La Saint-Valentin, une fête commerciale qui s'est exportée sur le continent africain et notamment à Dakar 14/02/2017 - par Lou Garçon Écouter

■ Au Liban, le 14 février est associé à la commémoration de l'assassinat de Rafic Hariri. Mais on y fête aussi la Saint-Valentin. Des boutiques proposent d'énormes oursons en peluche rouge à offrir à l'élu de son coeur. Et les salles de concert et restaurants rivalisent pour attirer les couples amoureux. Parmi eux, combien seront-ils ce soir à s'être rencontrés sur le net ? Plus libre que ses voisines arabes, la société reste traditionnelle, mais les applis de « dating » se développent.

Au Liban, se côtoient déjà classiques sites de drague et applications à destination du Proche-Orient proposant des « matchs » sur la base de critères confessionnels. Wango s'y refuse. Wango, une nouvelle appli de rencontre née à Beyrouth 14/02/2017 - par Laure Stephan Écouter

■ Au Maroc, la classe moyenne porte un regard de plus en plus décomplexé sur sa sexualité. La parole se libère. Les radios installent le débat. Et le plaisir féminin devient une nouvelle préoccupation du couple.

Couples marocains, entre désir d'épanouissement sexuel et frein de la morale 14/02/2017 - par Sara Doublier Écouter

■ En Indonésie, pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde et plus grand archipel de la planète, la culture du mariage arrangé est encore très répandue. Pour trouver le conjoint idéal, certains s’en remettent à des faiseurs de couples sur Internet, chargés de faciliter l’organisation de mariages arrangés dans la tradition musulmane

Internet a réarrangé le principe du mariage religieux indonésien 14/02/2017 - par Joël Bronner Écouter

■ En Chine, être célibataire est assez mal vu, surtout passé la trentaine. Et ceux qui ne sont pas en couple ressentent une forte pression notamment de la part de la famille. Alors Shanghai a trouvé une solution : un marché aux célibataires. Deux fois par semaines, parc du Peuple, des parents célibataires se donnent rendez-vous pour trouver un conjoint à leur progéniture.

Ma fille a un problème: elle est toujours célibataire, elle n'est pas mariée. La raison, c'est qu'elle est très prise par son travail, donc je suis venu pour l'aider à trouver quelqu'un... Fête des Célibataires à Shanghai 14/02/2017 - par Angélique Forget Écouter

■ Et qui dit amour, dit avalanche d'émotions en tout genre. Frustration, colère, tristesse… Claire Hédon nous dit ou presque tout sur ces troubles et sentiments que nous avons tendance à vouloir éviter ou contrôler surtout lorsqu’ils sont négatifs. Or, l’émotion agit souvent comme un signal d’alarme. Explications.

■ Au Kenya, le sexe reste tabou. Dès leur plus jeune âge et jusqu’à leur enterrement de vie de jeune filles, les Kényanes sont éduquées dans l’idée que le plaisir de l’homme passe avant le leur. Mais, petit à petit, les choses changent, notamment grâce au rôle des associations.

→ Ecoutez l'ensemble des reportages de la série Saint-Valentin: nouveaux regards africains, nouvelles sexualités

■ A l'heure du numérique, les relations se transforment. L'Atelier des médias se penche sur les nouveaux usages en matière de séduction. L'intimité à l'épreuve des Swipes, des Snaps et des Likes à découvrir sur le mini-site Amours Connectées.

■ Mais en 2017, écrit-on encore par amour ? Les mails et les textos ont-ils tué ces missives plus ou moins maladroites, plus ou moins enflammées, barbouillées de sentiment et confiées au facteur ou glissées sous une porte ?