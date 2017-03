Femmes du monde à l'honneur sur RFI ♀

Ce mercredi 8 mars 2017, RFI donne la parole aux femmes et aux filles du monde entier. Qu'elles soient en lutte dans leurs vies quotidiennes, à l'origine d'initiatives pour combattre les stéréotypes, ou encore mobilisées pour le droit des femmes, toutes vivent dans un monde encore largement dominé par les hommes.

La comédienne Aïssa Maïga, rédactrice en chef d'un jour sur RFI

Aïssa Maïga vous propose de réagir aux coupures d'internet comme moyen de répression, aux violences policières en France et aux moyens de promouvoir les films africains au lendemain du Fespaco.

Clémentine Autain, militante féministe, invitée de Frédéric Rivière

« La prise de conscience sur les inégalités, sur les violences contre les femmes grandit dans la société »

Priorité santé, présenté par Sandrine Mercier

L’OMS estime à 225 millions le nombre de femmes dans les pays en développement qui souhaiteraient retarder le moment d’avoir un enfant ou ne plus avoir d’enfants mais qui n’utilisent pas de contraception. Comment donner la possibilité à ces femmes d’avoir accès à la contraception ?

Reportage au marché de Koloma en Guinée

En Guinée, quelques femmes couturières, chefs d’entreprise, se sont associées et ont fondé une coopérative. Au départ, 15 femmes en 2000. Aujourd'hui, environ 400 adhérentes.



Awa Thiam, auteure de «Récit d'une migration» sur les épouses des migrants

On parle beaucoup des migrants. On parle moins de leurs épouses, qui restent au village en attendant un retour hypothétique du mari. C'est l'un des thèmes de Récit d'une migration, le dernier roman d'Awa Thiam, paru chez Panafrika

[Portrait] Argentine: Ingrid Beck, le féminisme tranquille

Journaliste argentine, Ingrid Beck dirige une revue satirique. Avec une dizaine d’autres femmes, elle a lancé le collectif Ni Una Menos, « Pas une de moins », devenu en deux ans un puissant mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes.

L'excision en Inde, un secret bien gardé

En Inde, l'excision est pratiquée de manière quasi-secrète au sein d'une secte musulmane chiite ultra-minoritaire à l'échelle de la population indienne, les Bohras. Mais elle pourrait toucher jusqu'à 800 000 femmes appartenant à cette communauté.

Paraguay: grève historique pour les fillettes violées et les femmes assassinées

64 partis politiques, syndicats et associations appellent à arrêter le travail ce mercredi 8 mars au Paraguay. Un mouvement historique dans un pays où seulement deux jours de grève ont été organisés depuis le retour à la démocratie, il y a 28 ans.

[Infographie] En chiffres, l'égalité hommes-femmes dans le monde du travail

Dans un monde du travail en perpétuelle évolution, la quête des femmes pour une égalité réelle est toujours un combat quotidien. Et si l'on en croit le dernier rapport du Forum économique mondial, l’égalité entre les sexes dans le monde ce ne sera pas avant 2186.

France: comment l'égalité hommes-femmes est enseignée au collège?

Les valeurs d'égalité hommes-femmes sont présentes dans le programme scolaire. Ainsi, le collège François Villon, situé dans le 14e arrondissement de Paris (525 élèves, établissement classé en réseau d'éducation prioritaire), a institué le mois de mars comme le mois de l'égalité.

Afro féminisme, combat des jeunes femmes noires?

L'émission 7 milliards de voisines donne la parole à des femmes engagées, lassées de se voir discriminées du fait de leur couleur de peau et de leur sexe ! L’afroféminisme, le féminisme des femmes noires qui vivent à la fois le racisme et le sexisme

Journée des droits des femmes: quelle place pour leur engagement en politique?

En France, sur la quinzaine de candidats déclarés à la présidentielle française d'avril 2017, deux femmes seulement: Marine Le Pen et Nathalie Arthaud. L'une à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche. Alors, quelle place ont les femmes pour leur engagement en politique ?

Meena, la révolutionnaire féministe afghane

Trente ans après son assassinat, des milliers d'Afghanes continuent de porter le flambeau du combat de Meena Keshwar Kamal pour les droits des femmes et pour le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens en Afghanistan.

[Infographie] Résistantes à 20 ans

Agées d’une vingtaine d’années, parfois beaucoup moins, pour elles, enfance et adolescence ne riment pas avec insouciance. Ces jeunes résistantes défendent, ou ont défendu une cause avec une force de caractère et une détermination étonnantes, s’engageant aussi bien pour la liberté de leur pays, pour le droit des filles à l’éducation, ou pour les droits de la femme.

[Portrait] Contre Wall Street et Donald Trump, Elizabeth Warren dans l'arène

Adoubée par la gauche du parti démocrate pour ses charges anti-Wall Street, cette ancienne conseillère de Barack Obama endosse désormais le rôle de poil à gratter de la nouvelle administration américaine. La sénatrice démocrate, jadis proche des idées républicaines, aime à rappeler comment ses origines modestes et ses recherches l'ont érigée en avocate des classes moyennes contre la finance débridée.

Russie: le centre Anna pour aider les femmes victimes de violences conjugales

En Russie, les femmes ont obtenu à l’époque soviétique l’égalité des droits avec les hommes. Aujourd'hui comme dans de nombreux pays, leurs salaires sont inférieurs à celui des hommes, et elles souffrent de la précarité. Elles sont aussi victimes de violences conjugales que la société tolère...

Entretien avec Laurence Gillois du bureau ONU- Femmes de Bruxelles

L'ONU le souligne : il ne s'agit pas d'une journée de la femme, mais bien d'une journée internationale consacrée aux droits des femmes. Cette année, une thématique intitulée : « Les femmes dans un monde du travail en évolution : pour un monde 50-50 en 2030 ».



[Portrait]Turquie: Yasemin Öz ou la résistance en dépit de l’hostilité

Militante féministe très impliquée au sein de la communauté LGBT d’Istanbul, cette avocate de 43 ans est depuis déjà plus de vingt ans engagée au sein de la société civile turque. Elle tente de rester optimiste sur l’avenir du mouvement progressiste de Turquie malgré une période de grande tension et un environnement de plus en plus hostile.

[Portrait] Emilsen Manyoma, la ténacité d’une Afro-Colombienne pour les droits

Emilsen Manyoma a été tuée en janvier 2017. Son corps et celui de son compagnon ont été retrouvés sans vie. A 31 ans, elle laisse derrière elle des idéaux, des lieux, mais surtout un symbole de ténacité et de détermination malgré les pressions et les menaces de son frère, ancien membre des FARC.

Dossier complet RFI Savoirs: Femmes: des siècles et des combats

Le féminisme est un terme large qui comprend l’ensemble de mouvements ou d’idées aspirant à l’égalité entre les hommes et les femmes. Les combats menés pour les droits des femmes et leur libération remontent loin dans l’histoire. Mais les premières revendications de masse concernant le droit au travail ou à l’éducation prennent forme au XVIIIe siècle. Le chemin de leur réalisation sera extrêmement long...

Et sur les réseaux sociaux

Revivez le live Facebook avec @AissaMaiga sur la page @RFI Elle répond aux questions des internautes avec @sinatous► https://t.co/beRKwG6iNy pic.twitter.com/ZHF7tKqWbr — RFI (@RFI) 8 mars 2017

→ Plus de contenus sur la Journée internationale des droits des femmes