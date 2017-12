► Au Japon, KFC et shortcake

Considéré comme le repas le plus copieux et apprécié de l'année, Noël est en France l'occasion pour tous de montrer ses talents de cuisinier. L'idée même de partager un fast-food ferait blêmir n'importe quel Français. Et pourtant, au Japon, c'est autour d'un KFC que s'attablent près de 3,6 millions de familles. L'entreprise a su y imposer son poulet rôti comme ersatz de dinde de Noël.

Mais à l'occasion des fêtes, les Japonais sont aussi friands d'un autre mets venu d'Occident: le shortcake, une génoise à la fraise devenue le symbole du réveillon. Les Japonais doivent leur gâteau à Rin’emon Fujii, qui fonde en 1910 l’une des premières pâtisseries occidentales du Japon. De retour d’un séjour aux Etats-Unis, Fujii commercialise pour la première fois le shortcake. La bonne idée de Fujii, c’est d’adapter la recette au goût des Japonais, en la rendant plus spongieuse.

De là à en faire un gâteau de Noël, c’est une question de couleurs : le blanc de la crème et le rouge des fraises évoquent Santa Claus, bien sûr, mais sont surtout synonymes de bon présage au Japon. Le shortcake s’invite donc à la table du réveillon après la Seconde Guerre mondiale, au moment où de plus en plus de Japonais célèbrent Noël, bien que 2% d’entre eux seulement soient Chrétiens.

► La Catalogne et sa « bûche qui fait caca »

Ailleurs en Europe, en Catalogne par exemple, c'est la « caga tio » qui est à l’honneur. Les enfants doivent prendre soin de cette « bûche qui fait caca » tout le mois de décembre en lui donnant à manger des restes du repas ou des gâteaux. Le jour de Noël, ils frappent finalement ce morceau de bois creux, qui délivre en échange des friandises et bonbons.

Le jour de Noël, avec des bâtons, les enfants chantent une chanson et doivent lui donner des coups. Et là, le tio fait caca. Les enfants sont en train de chanter et à la fin, ils soulèvent la couverture et normalement il y a des bonbons, peut-être aussi des cadeaux. Tous les enfants l’adorent. La tradition catalane de la «bûche qui fait caca» Reportage à Barcelone. 25/12/2017 - par RFI Écouter

► A manger et à boire pour le Père Noël et son attelage

En Allemagne et en Irlande, c'est au père Noël et aux rennes qu’on fait à manger. Quand les petits Allemands laissent leurs chaussures devant la maison avec du foin et des carottes pour les rennes, les Irlandais laissent une tarte et une pinte de Guinness pour le père noël.

Sauf peut-être les sorcières norvégiennes, dont c'est la nuit officielle, mais qui voient leurs balais confisqués et cachés...

► Un Noël en amoureux pour les Sud-Coréens

En Corée du Sud, Noël n'a pas grand chose à voir avec les repas familiaux et les cadeaux sous l'arbre. C'est est avant tout une fête dédiée aux amoureux ! Dans un pays où les principales festivités traditionnelles sont le nouvel an lunaire et la « fête de la moisson », Noël a trouvé sa place mais comme une sorte de seconde Saint-Valentin.