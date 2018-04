Sur la route des droits civiques dans le Sud des Etats-Unis

Entre l’Alabama et la Géorgie, le « Vieux Sud raconte l’une des pages les plus fascinantes, sombres aussi, de l’histoire récente des Etats-Unis: la lutte des Noirs américains pour la liberté et l’égalité raciale. Voyage sur la route des droits civiques avec Martin Luther King en tête, un enfant du Sud, disparu tragiquement il y a cinquante ans, le 4 avril 1968.

Atlanta, la terre de Martin Luther King

La capitale de la Georgie est la porte d'entrée privilégiée de la route sur les droits civiques dans le Sud. La ville est doublement importante pour son histoire et pour son illustre enfant Martin Luther King qui y est né et qui y est aujourd’hui enterré.

Atlanta s'est offert en 2014 pour 80 millions de dollars un musée hypermoderne et interactif qui témoigne de l’importance de la ville et de sa communauté noire dans la lutte : The Center for Civil and Human Rights (Centre National pour les Droits Civiques et Humains). Situé en plein centre de la ville, il est évidemment bien plus qu’un musée local. Son ambition est de devenir une plateforme d’échanges et de réflexion sur la question des droits de l’homme, hier comme aujourd’hui. A l’intérieur, le visiteur est guidé dans de nombreuses langues et pas seulement autour de l’histoire afro-américaine des droits civiques. D’autres luttes à travers le monde y sont également présentées. Au niveau inférieur, une collection de lettres, d’écrits et d’objets de Martin Luther King est très émouvante à découvrir.

Le centre souligne aussi l'histoire des universités privées (Blacks Colleges), traditionnellement noires, comme Morehouse College crée en 1867 et fréquentée par le pasteur King ou Clark College fondé en 1869. Elles ont joué un rôle essentiel dans l’émergence d’une élite afro-américaine dans le Sud, pourtant très raciste à l’époque. Elles accueillaient aussi des professeurs de renom comme W.E.B Du Bois, grand penseur et militant panafricain, fondateur de la NAACP, l’Association pour la Promotion des gens de couleur.

A Atlanta, cité de Coca Cola et de CNN, on entretient largement la mémoire de son plus célèbre enfant. A Sweet Auburn, le quartier afro-historique, se trouve l’un des lieux les plus visités du pays : le site et parc national Martin Luther King. Sa tombe, sa maison d’enfance, un centre d’interprétation et l’église de la famille King composent ce curieux musée à ciel ouvert.

A Atlanta, la maison d'enfance de King se visite avec un guide, "park ranger", comme Rebecca Karcher © RFI/Céline Develay-Mazurelle

Né en 1929 à Atlanta, Martin Luther King a grandi dans une jolie maison située sur Auburn Avenue, dans une « ville trop pressée pour haïr ». Pourtant, très tôt, il fait l’expérience du racisme avec ses camarades d’école blancs qui lui défendent un jour de jouer avec lui. Fils et petit-fils de pasteurs plutôt privilégiés pour l’époque, il est aussi sensibilisé à la question de la pauvreté. Rien qu’en regardant par sa fenêtre, il pouvait observer des milieux bien plus populaires et démunis que le sien, dans les petites maisonnettes situées en face de chez lui. Le décor n'a pas changé. La maison d’enfance de Martin Luther King et le quartier de Sweet Auburn peuvent se visiter en compagnie d’un guide.

Un peu plus loin, toujours sur l’avenue Auburn, trône l’église originale où a débuté Martin Luther King à 19 ans mais aussi sa tombe et celle de sa femme, Coretta, solennellement installée sur un grand miroir d’eau. En face de l’église historique Ebenezer où l’horloge s’est symboliquement arrêtée à l’heure de sa mort, on peut se rendre dans la nouvelle église Ebenezer. Les services du dimanche s’y enchaînent, dans la ferveur d’un immense chœur gospel de près de 50 chanteurs. Pour les visiteurs, « le spectacle » est autant dans la salle que sur scène. Les sermons enivrent et l’audience principalement noire, en costumes trois pièces, robes de dentelles et chapeaux extravagants, partage un vrai moment de recueillement et de foi.

Plus bas, toujours sur la même avenue, le musée afro-américain APEX rend hommage aux grandes figures noires du pays. Il reconstitue l’ambiance de Sweet Auburn, quand le quartier était exclusivement peuplé de Noirs, banquiers, commerçants ou universitaires qui ont fait de cette artère « la rue noire la plus prospère du pays ». Une autre reconstitution, celle d’une coupe de cale de bateau négrier avec des mannequins en plastique, est par contre beaucoup moins heureuse.

Le musée du Site Historique National Martin Luther King à Atlanta où l'on retrouve les fameuses pancartes de la lutte © RFI/Céline Develay-Mazurelle

A la fin de la ségrégation, les Noirs de la ville ont pu s’installer là où ils le désiraient et beaucoup ont fui Sweet Auburn. Aujourd’hui, la rue située en plein centre-ville subit une forte pression foncière et semble perdre un peu plus chaque jour son identité noire. Pourtant des lieux mythiques émaillent le parcours du promeneur qui remonte cette avenue noire, comme par exemple le Prince Masonic Temple, un bâtiment en brique jaune qui a longtemps abrité les bureaux de la SLSC, l’organisation fondée par le pasteur King en 1957.

Au coin de cette fameuse Auburn Avenue et d’Hilliard Street, se trouve un curieux endroit à la fois salon de coiffure, studio de radio et musée de poche des droits civiques. A l’intérieur, dans un décor truffé de photos jaunis, de micros chromés et de vieux vinyles, Ricci di Forest, s’efforce de préserver l’âme des lieux. Ce dandy acoustique, comme il aime à se définir, n’a pas son pareil pour remonter le temps. Il faut dire que son salon-musée se trouve à l’emplacement de l'ancien salon de Madame CJ Walker, première femme noire du pays à avoir fait fortune dans les cosmétiques aux Etats-Unis au début du XXe siècle. Grâce à cet argent, elle va aider de nombreuses femmes noires et financer la cause pour l’émancipation des Afro-Américains. Ricci, à la fois DJ et coiffeur, aime raconter cette histoire mais aussi celle de la Radio WERD : "Cette radio mythique créée en 1948 était la première radio détenue par des Noirs dans tout le pays, raconte-t-il. Ses locaux étaient situés juste au-dessus du salon mais il y avait aussi des locaux pour l’organisation de Luther King, la SLCL". La légende raconte que Martin Luther King frappait d’un coup de balai quand il avait une annonce à faire à la radio. Alors le micro au bout d’un fil descendait d’un étage par la fenêtre. Radio Werd a joué un rôle important dans la diffusion des messages d’émancipation ou des appels au boycott. Elle faisait aussi la part belle aux standards de jazz ou de musique dite nègre qui ne pouvaient pas toujours être joués dans les autres radios, blanches...

Chaque année, au printemps, Sweet Auburn célèbre ses racines et son identité lors d'un festival qui attire le monde. Au milieu des barbecues fumant installés en pleine rue, des stands de « soul food » ou d’artisans locaux, le hip-hop, musique reine dans la ville, a remplacé le jazz des années 50. Fief d’une importante contre-culture noire dans aux Etats-Unis, Atlanta est aussi la première ville du pays à avoir élu en 1974 un maire noir puis une femme noire maire en 2002. Les militants des droits civiques et leurs héritiers ont donc forgé une vraie classe politique afro-américaine dans la ville.

Sur Auburn Avenue, l'église historique baptiste d'Ebenezer où a débuté le jeune Martin en tant que pasteur

© Wikimedia Commons

Glenda, ici avec son mari, est née à Atlanta et a été baptisée enfant par le pasteur King

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Le Centre des Droits Civiques et des Droits de l'Homme d'Atlanta

© National Center for Civil and Human Rights

Raymond Jennings est guide au Centre des Droits Civiques, il incarne bien cette jeunesse afro-américaine héritière des combats des militants des droits civiques

© RFI/Céline Develay Mazurelle

L'exposition permanente raconte brillamment la lutte de ces combattants de la liberté

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Dans le quartier de "Sweet Auburn", on honore les grandes figures du mouvement, comme ici John Lewis

© Wally Gobetz / Flickr

Ricci Di Forest tient un salon de coiffure et musée où il a ressuscité la mémoire de la WERD Radio

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Le Musée APEX a le mérite d'être pionnier et de révéler figures et histoires afro-américaines méconnues

© RFI/Céline Develay Mazurelle

Sa mort tragique, encore non résolue à ce jour, au Lorraine Motel à Memphis, va bouleverser l'Amérique

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Tom Houck, ancien chauffeur de la famille King, fait visiter la dernière demeure de Martin Luther King à Vine City

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Martin Luther King est enterré à Atlanta, non loin de sa maison natale et de la paroisse de sa jeunesse

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Aujourd'hui, au 21e siècle, la question raciale demeure cruellement d'actualité

© RFI/Céline Develay-Mazurelle























Avant de quitter Atlanta, pourquoi ne pas monter à bord d’un bus ? Celui de Tom Houck, fervent militant reconverti en guide touristique. Il propose un Civil Rights Tour pas comme les autres. Tom a connu tout le monde, de Martin Luther King, dont il a été le chauffeur, à Andrew Young en passant par John Lewis. Il regorge d’anecdotes sur la ville et le mouvement. Dans son bus truffé d’écrans, le visiteur suit également les témoignages de leaders des droits civiques. La démarche de Tom Houck sincère et érudite, vous emmène alors dans des discussions politiques à bâtons rompus sur le sens de la lutte et ses continuités dans le pays.

Si Atlanta est une première étape essentielle sur la route des droits civiques dans le Sud des Etats-Unis, le coeur de ses luttes se racontent en Alabama, l'Etat voisin. Comme tous voyages aux USA, il faut désormais prendre la voiture et filer vers Birmingham.

Birmingham, la cité explosive

La plus grande ville de l’Etat d’Alabama, cité industrielle jadis florissante surnommée "Magic City" est aussi célèbre pour son autre surnom "Bombigham". Il fait écho aux innombrables attentats contre les églises et les leaders noirs qui ont secoué la ville dans les années 50. Ces luttes pour les droits civiques s'ajoutent aux deux siècles et demi d’esclavage et à la ségrégation qui dura pendant près de 100 ans dans cette partie du pays.

Pour comprendre l'histoire, rendez-vous au cœur de Downtown, dans le parc Kelly Ingram. C’est là, en mai 1963, qu’a eu lieu « la Croisade des Enfants », une série de manifestations pacifiques, réprimées avec une violence spectaculaire, dont les images terrifiantes ont fait le tour du monde.

Protégées par de grands arbres centenaires, des statues de bronze racontent les horreurs vécues par les manifestants en 1963 avec l’incarcération d’enfants, largement impliqués dans cette campagne de Birmingham autrement appelé « Projet C ». Ici, c'est un policier lâche son chien agressif sur un enfant noir. Là, le promeneur est pris en tenaille par des chiens en furie jaillissant d'un mur. Cette violence figée dans le bronze contraste avec la quiétude du parc et la statue placide de Martin Luther King. Il n’est pas rare de croiser ici ces enfants devenus grands, désormais pasteurs ou militants.

A Birmingham, Calvin Woods, militant historique, pose devant la statue de Martin Luther King © RFI/Céline Develay-Mazurelle

Au bord de ce jardin dédié à la mémoire des droits civiques, se trouve également le Birmingham Civil Rights Institute, un lieu incontournable et éclairant pour tout visiteur qui se plonge dans cette histoire tragique. Dans une muséographie immersive et inventive, parmi les multiples panneaux « Colored Only » ou « White Only », on comprend mieux comment « Magic City » a plongé dans la violence et la ségrégation.

Aux Etats-Unis, en 1865, l'esclavage est aboli et les Noirs du pays accèdent enfin, après des siècles d'asservissement, à la citoyenneté et à la liberté. Mais, très vite, dans le Sud du pays, un apartheid strict va s'installer avec l'assentiment du Gouvernement fédéral qui laisse faire et se cache derrière la fameuse doctrine du « separate but equal » (séparés mais égaux).

Martin Luther King l’a écrit dans une lettre depuis la prison de Birmingham où il a été incarcéré en avril 1963: Birmingham « est probablement la ville des États-Unis où la ségrégation est la plus rigoureuse ». A l’Institut des Droits Civiques, entre un costume du Klu Klux Klan retrouvé dans le grenier d’une famille de la région et une série de publicités des années 50 manifestement racistes, on mesure le chemin parcouru par les Afro-Américains, longtemps victimes de lynchages et de discrimination.

Le courage, la ténacité et l’abnégation c’est aussi ce qu’évoque l’Eglise de la 16e rue, située à deux pas. Dans cette église en briques ocres, véritable QG de la lutte dans les années 50 et 60, les visiteurs du monde entier se pressent pour comprendre l’indicible car ici, en septembre 1963, quatre petites filles ont été assassinées dans un attentat perpétré par des membres du Klu Klux Klan. Seulement deux des auteurs seront jugés 40 ans après les faits... Aujourd’hui, une statue évoque la mémoire de ces enfants martyrs dans le parc Kelly Ingram.

Le Révérend Thomas Wilder devant l'Eglise historique baptiste de Bethel

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

On y découvre la lutte menée par Fred Shuttleworth et toute sa paroisse

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

La marche pour la justice morale

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

En 1963, les autorités de Birmingham ont violemment réprimé les manifestations non violentes du mouvement des droits civiques

© Wikimedia Commons

Sur le parc Kelly Ingram, se trouve aussi le Birmingham Civil Rights Institute

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

John Alexander Jr a participé à 13 ans à la "croisade des enfants" de mai 1963

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Carolyn Maull McKinstry était présente dans l'église baptiste de la 16e rue au moment du tragique attentat de septembre 63

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Doug Jones, sénateur de l'Alabama, a instruit l'affaire de l'attentat de 1963

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

L'église baptiste de la 16e rue, Birmingham

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

















Peu de temps avant cet attentat, en mai 1963, un accord historique est conclu pour supprimer la ségrégation dans la ville. Mais les autorités politiques du Sud s’entêtent et le Gouverneur de l’Alabama continue d’interdire l’université aux Noirs de l’Etat. Le crime de l’église de la 16e rue va alors contraindre le président John Fitzgerald Kennedy à s’adresser à la nation, le 11 juin 1963. Il va alors rappeler que depuis 1954, la Cour suprême a tranché : la ségrégation scolaire est aussi interdite dans les écoles du Sud. C’est le sens de l’arrêt « Brown versus Board » perçu par beaucoup comme la deuxième émancipation des Noirs Américains, après l’abolition de l’esclavage en 1865.

A Birmingham, les spectres de la mémoire hantent la ville, son centre mais aussi ses périphéries. Un parcours passionnant, situé dans le quartier de Collegeville, très loin des sentiers touristiques, mérite le détour. Ici, parmi les rails et les maisons en ruines, un circuit mémoriel, installé en 2013 par la ville, raconte grâce à des panneaux toutes ces luttes. L'ancienne église baptiste de Bethel, classé monument historique et ouverte au public, permet de découvrir un leader méconnu et pourtant pionnier de la lutte des droits civiques : le révérend Fred Shuttleworth. Très tôt, cet homme d’église a mené des actions non violentes contre la ségrégation. C’est lui qui lancera « le projet C », « la Campagne de Birmingham » et fera venir Martin Luther King dans la ville. Les visites guidées par d’anciens militants des droits civiques, témoins de l’époque, ajoutent un supplément d'âme et d'émotion incontestables. Tous rappellent qu’en dehors des leaders historiques, souvent issus de la bourgeoisie afro-américaine des grandes villes (c’est le cas de Martin Luther King), le mouvement des droits civiques était porté par des petites gens, ouvriers, chauffeurs ou employés de maison dans les Etats du Sud. L’arrivée du pasteur King en Alabama va cependant marquer un tournant dans la lutte. Pour en saisir l'importance, cap sur Montgomery...

Montgomery, en mémoire de Luther King et Rosa Parks

Dans la capitale de l’Alabama, on est immédiatement saisi par le calme des nobles et magistrales artères de la ville qui tranche avec les tourments du passé. Sur l’avenue Dexter, véritable axe du pouvoir entre le Capitole et le Palais de Justice, l’histoire se lit partout, des façades des bâtiments officiels aux noms de rues.

La première Maison Blanche de la Confédération (sécession autoproclamée des Etats esclavagistes), située au pied d’un Capitole immaculé, nous ramène en 1861, quand les Etats d’Alabama, de Géorgie, de Floride, du Mississippi et de Caroline du Nord rompent avec le Nord. La guerre civile américaine qui va suivre, la célèbre Guerre de Sécession, durera quatre ans, de 1861 à 1865.

Plus loin, sur l’avenue Dexter, une petite église de la fin du XIXe siècle, en bois blanc et briques rouges, détonne dans le paysage. Cette paroisse militante du nom de Dexter Avenue King Memorial Baptist Church a en effet marqué l’histoire, après avoir accueilli en 1953 un jeune pasteur de 26 ans, venu de Géorgie : Martin Luther King.

La Dexter Avenue King Memorial Baptist Church à Montgomery, où a officié le pasteur Martin Luther King © RFI/Céline Develay-Mazurelle

Aujourd’hui, à l’Eglise Dexter, les visiteurs du monde entier viennent pour s’imprégner de cette époque où Martin Luther King mobilisait les foules avec ses sermons fédérateurs. On observe avec attention le pupitre depuis lequel il a certainement parlé pendant l’office. On croise des fidèles qui l’ont connu et fréquenté. Les lieux, très préservés, sont portés par une petite communauté soudée et attachante. On vous y accueille en vous parlant du grand King, de Vernon Jones, un pasteur pionnier des droits civiques qui l’a précédé. Mais on évoque aussi Dieu en vous prenant la main, parfois en chantant du gospel, cette musique de foi et d’espoir des Noirs Américains. Dans le Sud, au cœur de la" ceinture biblique", la "Bible Belt" comme on l’appelle, les églises poussent plus vite que le coton...

Un peu plus bas sur l’avenue Dexter, on croise l’artère de Commerce Street, avec ses grands entrepôts réhabilités en restaurants branchés, par lesquels jadis le coton mais aussi les esclaves enchaînés débarquaient de la rivière toute proche. Ensuite, au pied de la Fontaine Court Square, une plaque attire l’attention. Elle vient marquer l’arrêt de bus dans lequel est monté Rosa Parks en 1955. C’est là que cette petite couturière de 42 ans, militante de la NAACP (Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur), refuse de céder sa place à un blanc.

C'est à Montgomery qu'une petite couturière noire a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus © RFI/Céline Develay-Mazurelle

Dans la rue adjacente, le Rosa Parks Museum rend hommage à ce moment qui va changer l’histoire américaine. A l’intérieur, un bus jaune d’origine sert d’écrin à une mise en scène visuelle et sonore. Mais au-delà de la figure mythique de Rosa Parks, décrite comme « la mère du mouvement des droits civiques », le musée explique comment le boycott des bus de Montgomery s’est organisé dès l’arrestation de Rosa Parks. Ce boycott des transports publics par la communauté afro-américaine sera alors mené par le tout jeune pasteur King et d’autres leaders noirs réunis à l’Eglise Dexter. Dans le Rosa Parks Museum, la violence et l’absurdité du système ségrégationniste saisit le visiteur. Il découvre par exemple que dans le bus, les Noirs étaient obligés de payer à l’avant pour ensuite remonter par l’arrière. Le boycott de Montgomery va durer plus d’un an et des systèmes alternatifs, très ingénieux, de transports pour les Noirs de la ville comme les "taxis d’église" vont être inventés. Finalement, en décembre 1956, l’arrêt « Browder vs Gayle » de la cour Suprême va déclarer anticonstitutionnelle les lois de l’Alabama sur les transports publics et aboutir à la fin de ségrégation dans les bus.

Pourtant, cette ségrégation a continué dans bien des Etats du Sud et un mouvement, celui des « Free Riders », va mettre en lumière cette injustice qui a persisté pour les Noirs qui voyageaient notamment entre les Etats du Nord et du Sud. Non loin de l’avenue Dexter, le Freedom Ride Museum, situé dans un vieux bâtiment aux courbes très fifties, raconte l’épopée de ces voyageurs de la liberté. En 1961, un groupe de jeunes militants blancs et noirs sont partis ensemble de Washington en bus pour rejoindre la Louisiane. En chemin, dès qu’ils traversèrent les Etats du Sud, ils furent battus, arrêtés et incarcérés dans des conditions confinant parfois à la torture. Un bus avec des voyageurs à bord a également été incendié par des hommes du Klu Klux Klan.

A Montgomery, le voyage s’achève forcément par un passage par le presbytère, la maison qu’a occupée le pasteur King de 1954 à 1960. Cette jolie maison en bardeau de bois blanc, située au 309 South Jackson Street, attire le monde. Dans un salon reconstitué avec des meubles d’époque, certains ayant appartenu à la famille King, on s’éloigne de l’icône des droits civiques pour se rapprocher de l’homme, de sa vie de famille avec sa femme Coretta et ses enfants. On y saisit à quel point l’homme et sa famille vivaient sous la menace permanente et les appels anonymes. D'ailleurs, une marque au sol, à l’entrée de sa maison rappelle l’attentat qui a frappé les lieux en 1956, sans faire de victimes. La cuisine est également un lieu symbolique puisque c’est là que Martin Luther King aurait décidé, un soir d’hiver 1955, de devenir le porte-parole du mouvement des droits civiques. Un long chemin vers la liberté qui va aussi le mener à Selma, notre prochaine étape...

Atlanta et son majestueux capitole racontent l'histoire des droits civiques et celle de la Confédération

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Aroine Irby, guide au Capitole, tient ici le portrait de Benjamin S. Turner, premier homme noir à siéger en 1871 à la Chambre des Représentants de l'Alabama

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

La première maison blanche des Etats Confédérés où vécu le président Jefferson Davis

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Cette femme c'est Rosa Parks, connue pour le boycott des bus de Montgomery

© Céline Develay-Mazurelle

Le Dexter Parsonage Museum où se trouve la maison qu'occupa Martin Luther King

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Le Dr Shirley Cherry, guide parmi le mobilier des années 50 d'origine du pasteur King

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Parmi les différentes pièces de la maison, on découvre le bureau d'origine du pasteur King

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Althéa Thomson Thomas, organiste de King, John W. Feagin et Ralph Bryson qui se sont battus contre la ségrégation

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Le Freedom Rider's Museum raconte l'épopée des voyageurs de la liberté

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

C'est là qu'a abouti la grande marche de Selma de 1965 pour le droit de vote

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Ces marches ont rassemblé bien au-delà de la seule communauté afro-américaine

© Wikimedia Commons





















Selma, en marche vers l'égalité des droits

Depuis la fenêtre de la voiture qui nous emmène de Montgomery jusqu’à Selma, petite ville de 20 000 habitants située dans le Comté de Dallas en Alabama, la seule vision des champs de coton nous emporte au temps de l’esclavage : celui des corps noirs, pliés sous la chaleur du Sud, parmi les fleurs blanches des grandes plantations.

En cours de route, un arrêt s'impose au Musée de Lowndes. Là au bord de la route US 80, parmi des photographies d’archives et des panneaux pédagogiques, on plonge dans le combat des Afro-Américains pour l’inscription sur les listes électorales. Au début des années 60, les Noirs n’étaient pas légalement interdits de vote mais avaient du mal à accéder aux urnes car les autorités blanches avaient mis en place un système aussi absurde que discriminatoire. A Selma, à la fin des années 50, sur 15 000 Noirs, 300 seulement étaient inscrits sur les listes électorales car les autorités réclamaient des conditions préalables qui rendaient impossibles toute inscription d'Afro-Américain, comme par exemple combien de plumes avait un poulet...

Ce musée est un bon prologue à la découverte de Selma dont le nom reste à jamais associé aux marches historiques qui sont parties d'ici en 1965 pour le droit de vote.

La marche de 1965 pour le droit de vote, de Selma à Montgomery © Wikimedia Commons

Le 7 mars 1965, c'est depuis le mythique pont métallique Edmund Pettus Bridge qui enjambe la rivière Alabama, que va partir la première marche. Cette première tentative sera surnommée le « Bloody Sunday » (dimanche sanglant) car les autorités ont durement réprimé cette marche qui ne pourra même pas quitter la ville. Deux autres marches vont suivre : celle du "demi-tour" qui aura lieu en présence de Martin Luther King, puis enfin la troisième marche à l’issue fois triomphale. Elle a lieu le 25 mars. Après 80 kilomètres à pied, les marcheurs de Selma rejoignent le capitole de Montgomery, escortés et protégés par des troupes du Président Lyndon Johnson.

A l’issue de ces évènements historiques, la loi sur le droit de vote va être adoptée en 1965. Mais c'est une victoire obtenue dans le sang : celui versé d’abord par les victimes des violences policières du dimanche sanglant, celui ensuite de John Reeb, un pasteur blanc participant à la seconde marche et lâchement assassiné à Selma, et enfin le sang de Violetta Liuzzo, une militante blanche tuée par des hommes du Klu Klux Klan, à son retour de Montgomery le 25 mars.

Aujourd’hui à Selma, le souvenir de ces martyrs des droits civiques est honoré par des plaques commémoratives ou des peintures murales. Il se mêle à l’histoire plus ancienne de la Guerre de Sécession car Selma a été un bastion du Sud confédéré. Et c’est vrai qu’en arrivant dans les rues de cette petite ville, au charme suranné, on a l’étrange impression que rien n’a changé depuis 150 ans.

Le mémorial installé à Selma en hommage au pasteur Reeb, un homme d'église blanc et militant de la cause des droits civiques © RFI/Céline Develay-Mazurelle

Sur Broad Street, l’artère principale de Selma, bordée de lourds chênes centenaires recouverts de mousse espagnole, entrepôts décatis, magasins poussiéreux, belles bâtisses blanches du XIXe siècle rappellent l'époque du Vieux Sud esclavagiste et prospère. Même atmosphère dans le vieux cimetière de la ville, le Old Live Oak Cemetery, où de nombreux bustes de bronze rendent hommage à des figures des armées sudistes, pourtant très contestées, comme Nathan Bedford Forrest, un stratège militaire et ancien membre du Klu Klux Klan. Aujourd'hui encore on peut y voir des citoyens fleurir et entretenir le carré des Confédérés. Ces scènes de la vie quotidienne locale troublent le visiteur étranger qui constate que les discours suprématistes blancs ont toujours un écho aux Etats-Unis.

Pour en savoir plus sur la période agitée de la Guerre de Sécession aux Etats-Unis, il faut aller dans l’Old Depot Museum qui retrace la bataille de Selma en 1865. Le musée consacre aussi des espaces au combat pour les droits civiques dans la ville. Non loin de là, l’église de Brown Chapel AME, un des anciens QG du mouvement pour le droit de vote protège une statue de Martin Luther King, décidément présent à toutes les étapes du voyage.

Un peu plus loin sur Water Avenue, l’autoproclamé « Ancient Africa, Enslavement and Civil War Museum » offre une vision fantasmatique et peu scientifique de l’Afrique et de l’esclavage. Ses mises en scène kitsch surprennent le visiteur, même si elles ont le mérite de vouloir rendre compte de la grandeur des tribus et des royaumes africains. On vous recommande plutôt le National Voting Rights Museum, consacré à la lutte pour le droit de vote, situé à deux pas de l’Edmund Pettus Bridge. Sa devise : « Des mains qui ont choisi le coton peuvent choisir nos présidents ».

Cette route de Selma à Montgomery est aujourd'hui un sentier historique classé...

© Wikimedia Commons

En route vers Selma, on croise ces champs de coton qui rappellent forcément un peu l'esclavage et le vieux Sud

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Une petite fille emmenée par sa grand-mère, native de l'Alabama, au centre d'interprétation de Lowdes

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Le fameux Edmund Pettus Bridge, symbole des 3 marches successives de Selma

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

La troisième marche arrivera avec succès, le 25 mars jusqu'à Montgomery

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Jo Ann Bland, co-fondatrice du petit musée de Selma sur le droit de vote, a participé à ces marches

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

La Brown Chapel où le pasteur King a organisé une réunion pour le droit de vote le 2 janvier 65

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Alston Feets, historien local qui pose ici devant la Brown Chapel

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

Le Old Depot Museum où l'on découvre l'histoire de cette petite cité

© RFI/Céline Develay-Mazurelle

"Dimanche sanglant", première tentative de marche de Selma menée le 7 mars 1965 par John Lewis et Hosea Williams

© Wikimedia Commons



















A chaque étape de notre longue route dans le Sud, en prenant son temps pour la rencontre (même avec un anglais rudimentaire), les moments les plus forts resteront les rencontres avec les témoins de l’époque, pasteurs, guides, organistes ou militants de la première heure. C'est avec eux que l’histoire américaine moderne, ses tourments et ses combats, s’incarnent vraiment et se racontent comme nulle part ailleurs. Ici, l’histoire afro-américaine et la mémoire de Martin Luther King sont vivantes et les enfants du pasteur encore nombreux.