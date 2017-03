Monde rural: le programme ambitieux du nouveau directeur du Fida

Ils étaient très peu, à la veille de l’assemblée des gouverneurs du Fida, à croire que le candidat du Togo fortement soutenu par l’Union africaine allait arriver en tête du scrutin. Face à lui, sept autres personnes, dont trois femmes, briguaient la présidence de l’institution financière onusienne.

D’un côté, parce qu’il succéderait au sortant, le Nigérian Kanayo Nwanzé, l'Africain. De l’autre, parce qu’il venait d’un petit pays. Mais dans cette course à suspense, beaucoup de facteurs ont joué en faveur de l’ancien Premier ministre togolais.

Etre à la bonne place au bon moment

Aux dires d’un connaisseur du système de répartition des Etats membres de cette institution, une des grandes chances de Gilbert Fossoun Houngbo est que son pays fait partie du groupe C, qui regroupe principalement les pays en voie de développement, dont la Chine et l’Inde. Or, ce groupe n’avait jusque-là jamais occupé le poste de président du Fida. Le A est composé des pays de l’OCDE et à la table B s’assoient les pays de l’Opep.

« En plus, M. Houngbo a ses atouts personnels dont le tout premier est sa formation et son parcours professionnel », ajoute une source proche du processus de sélection des candidats. Titulaire d’une maîtrise en gestion d’entreprise de l’Université de Lomé au Togo, il obtient aussi un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité à l’Université du Québec-Trois-Rivières au Canada et devient membre de l’Institut canadien des comptables professionnels agréés.

Ce quasi sexagénaire, marié et père de trois enfants, connaît bien le système onusien puisque, depuis 2013, il occupe le poste de directeur général adjoint de l’Organisation internationale du travail (OIT). Auparavant, c’est au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qu’il a démontré ses capacités. Arrivé en 1993, il en devient le directeur de cabinet dix ans plus tard, de 2003 à 2006. Il occupe ensuite les fonctions de sous-secrétaire général et de directeur du Bureau régional pour l’Afrique de 2006 à 2008. Cette année-là, il devient Premier ministre du Togo, fonction qu’il occupe jusqu’en 2012, veille de son départ pour l’OIT à Genève en Suisse.

Sa candidature a aussi bénéficié de l’appui non négligeable de l’Union africaine, décidé au cours du somment de Kigali au Rwanda en juillet dernier.

Un programme ambitieux pour le monde rural

Juste après son élection, le nouveau directeur du Fida, lui-même originaire d’une famille rurale, a estimé que les inégalités du monde actuel sont inacceptables et que le l'organisme qu'il dirige a un rôle crucial à jouer en offrant des opportunités aux pauvres et aux exclus. « Je viens du monde rural. J'ai une connaissance directe de comment est dure la vie de ce milieu. Je crois que, grâce à un leadership dynamique du Fida, je peux contribuer à apporter des changements visibles aux conditions de vie difficiles des ruraux pauvres du monde », a-t-il déclaré, confirmant ainsi ce qu’il avait écrit avant son élection : « Le privilège d'obtenir une éducation de haute qualité m'a aidé à développer un sens aigu de responsabilité envers l'amélioration de la condition de ceux qui n'ont pas eu de pareilles opportunités ».

Mais il est bien conscient que la tâche ne sera pas facile, car il prend les commandes de l’organisation à un moment où le changement des priorités des gouvernements et les besoins plus immédiats des crises humanitaires – comme les catastrophes naturelles, les conflits et les réfugiés – menacent de détourner le financement du développement à long terme. Or, sans ces subventions des Etats membres, il lui sera difficile d’atteindre ses objectifs pour le monde rural. D’où son sens des responsabilités : « Nous devons garder notre ambition et en même temps être réalistes et pragmatiques. Nous devons démontrer que chaque dollar investi aura sa plus grande valeur », a-t-il affirmé.

Lutter contre la pauvreté et la faim

En effet, souligne-t-on au Fida, avec « la croissance de la demande des aliments au niveau mondial, l'augmentation de la migration vers les villes et l'impact du changement climatique, les investissements dans l'agriculture et le développement rural seront essentiels pour atteindre l’objectif de développement durable qui est d’éliminer la pauvreté et la faim ».

Parmi les domaines d’importance particulière du nouveau patron du Fida, il y a notamment la finance rurale, à laquelle il veut donner une nouvelle impulsion car, dit-il, « une approche plus audacieuse de l’accès au financement pour les populations pauvres des zones rurales est essentielle pour augmenter la production alimentaire, améliorer la qualité de la nutrition et réduire les pertes, tout en générant des revenus additionnels pour les populations rurales, les sortant ainsi de l’extrême pauvreté ».

M. Houngbo cherchera aussi à renforcer les capacités de production des paysans grâce à une bonne exploitation des innovations technologiques et scientifiques. Pour ce faire, il souhaite que le Fida devienne « un incubateur d’innovations » qu’il rendra « accessibles à un maximum de petits exploitants ». L’accès aux marchés, l’impact des questions climatiques sur l’agriculture et la vie des ruraux ainsi que les difficultés auxquelles font face jeunes et femmes en milieu rural, feront également partie de ses priorités dès sa prise de fonction le 1er avril 2017.