[Vidéo] Les traitements de l'hépatite C

Maladie silencieuse, l’hépatite C peut entraîner à la fois une infection hépatique aiguë et une infection chronique, dont la gravité est variable. À l’échelle mondiale, 170 millions d’individus sont porteurs chroniques de l’hépatite C. Les derniers traitements des hépatites C permettent de guérir les patients dans plus de 95 % des cas. Pourquoi le dépistage de l'hépatite C est-il si important ? Quels sont ces nouveaux traitements ? Combien de temps durent-ils ? Sont-ils bien tolérés ?

Avec : Jean-Michel Pawlotsky, directeur du Centre national de référence des hépatites virales B et C et delta et hépatologue à l’Hôpital Henri Mondor à Créteil en région parisienne