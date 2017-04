L’OMS, une organisation septuagénaire en quête d’un nouveau souffle

A Genève, au bord du lac Léman, deux hommes et une femme se livrent depuis trois mois une bataille mémorable pour prendre la tête de l’une des organisations les plus prestigieuses des Nations unies pendant les cinq prochaines années, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préside depuis bientôt sept décennies sur la destinée sanitaire de la population mondiale.

L’OMS qui a eu à sa tête quelques fortes personnalités telles que la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, pour ne citer qu’elle, est dirigée aujourd’hui par le docteur Margaret Chan qui, elle, est originaire de Hong Kong. En poste depuis dix ans, celle-ci s’apprête à passer le relais à son ou sa successeur qui sera élu par l’assemble générale de son organisation le 27 mai prochain. Nouveauté cette année, ce n’est plus le conseil exécutif de l’agence onusienne, mais ce sont tous ses 194 Etats membres qui vont élire par un vote à la majorité le nouveau directeur général de l’OMS.

Il y a de fortes chances que ce successeur soit Africain, comme d’ailleurs le veut la règle informelle de l’alternance géographique régissant les nominations au sommet des hiérarchies onusiennes. Après le continent américain, l’Europe et l’Asie, c’est le tour de l’Afrique de monter au créneau. Il se trouve que parmi les trois finalistes choisis par le Comité exécutif de l’organisation, il y a cette fois un candidat africain : l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cet ancien ministre de la Santé de l’Ethiopie qui a profondément réformé le secteur de la santé dans son pays et qui a joué aussi un rôle déterminant à l’international en tant que président du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme qu’il a relancé, espère en effet remporter le graal genevois. Il est d’ailleurs bien placé, puisqu’il est arrivé en tête du classement des finalistes avec 30 voix contre 28 pour le numéro 2, la Pakistanaise Sania Nishtar, et 18 pour le Britannique David Nabarro.

Le siège de l'OMS à Genève Fabrice Coffrini AFP/Keystone/Archives

La concurrence n’en est pas moins rude entre les trois rivaux, soutenus chacun par des lobbies de leurs continents d’origine. Tous les trois sont des sommités reconnues dans leurs domaines respectifs. L’Ethiopien est le seul du trio à ne pas être médecin de formation. Sa concurrente pakistanaise est une cardiologue réputée et le docteur britannique Nabarro qui cumule trente ans d’expérience dans les domaines de la santé publique, de la nutrition et du développement, fait partie de cette poignée d’hommes et de femmes qui connaissent le fonctionnement de l’organisation onusienne de l’intérieur, l’ayant rejointe dès 1999.

Ebola : « un retard à l'allumage »

Même si l’Union africaine a très tôt pris position en faveur du candidat issu de l’Ethiopie et a recommandé aux 54 pays du continent à voter comme un seul homme en sa faveur le 27 mai 2017, les enjeux de cette élection sont ailleurs. C’est ce que rappelle la psychiatre française Anne Sénéquier, co-directrice de la santé à l’Institut de recherches internationales et stratégiques (IRIS), dans une récente tribune : « Depuis le début de cette campagne, chacun soutient son candidat. (…), peu importe si le prochain directeur général est Pakistanais, Ethiopien ou Anglais : nous souhaiterions juste un/e DG qui, en sortant de son bureau au 7e étage à droite en sortant de l’ascenseur, redonne à l’OMS son essence et sa crédibilité. »

En effet, la crédibilité de l’agence onusienne, chargée notamment de répondre en urgence aux flambées épidémiques à travers le monde, a été mise à rude épreuve au cours des dernières années, à cause notamment des conflits d’intérêts dans sa gestion de la pandémie grippale de 2009-2010 et sa riposte tardive en 2014 à la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Des rapports publiés depuis pointent du doigt les dysfonctionnements de la machine OMS qui avait déclaré l’épidémie d’Ebola une « urgence de santé publique mondiale » seulement le 8 août 2014, alors que des avertissements avaient été lancés depuis avril par les professionnels des ONG opérant sur le terrain.

« Un retard à l’allumage qui a fait 11 000 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, les trois pays les plus touchés par l’épidémie », rappelle Jean-François Delfraissy de l’Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) qui fut le coordonnateur Ebola pour la France et l’Afrique. Et l’expert d’ajouter : « Cette débâcle a laissé des traces. Elle continue surtout de peser sur la confiance des professionnels de la santé à travers le monde dans la fiabilité des recommandations de l’OMS, même si celle-ci a depuis tiré des leçons et a mis en place son nouveau programme des urgences sanitaires visant à aider les pays à mieux répondre aux épidémies et aux crises humanitaires. »

« Un monstre à sept têtes »

Pour nombre d’observateurs, la crise d’Ebola a surtout révélé les problèmes de fond qui minent l’organisation septuagénaire. Créée en 1948 au sortir de la guerre, l’OMS est dotée d’une Constitution libérale et humaniste qui rappelle entre autres que « la santé de tous les peuples est la condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité » et que vouloir vivre en bonne santé était un droit fondamental. Pendant les premières décennies de son existence, l’OMS a joué un rôle de premier plan dans la gouvernance mondiale de la santé, en définissant notamment des normes techniques et des recommandations d’action, en conseillant les Etats dans la mise en place de leurs politiques de santé publique et en coordonnant la réponse aux crises sanitaires.

Ce leadership mondial de l'OMS a été rapidement mis à mal par les pesanteurs bureaucratiques proverbiales de cette organisation que les médias caricaturent en la qualifiant de « monstre à sept têtes » pour désigner le déficit de communication entre son siège genevois de l’OMS et ses six antennes régionales.

A la gouvernance byzantine de l’agence onusienne s’ajoute la modestie handicapante

OMS

de son budget qui s’élève à quelque 4,5 milliards de dollars pour 2016 et 2017, soit le quart du budget de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, comme le souligne la docteur Anne Sénéquier dans sa tribune. Ce déficit de financement est d’autant plus handicapant pour l’OMS que plus de 80% de la somme allouée proviennent de contributions volontaires des Etats membres dont une majorité est affectée à des programmes particuliers. Une situation difficile qui fait dire à l’actuelle directrice générale Margaret Chan que « les pratiques financières actuelles font de l’OMS une organisation fondée sur les ressources et non sur les résultats ». « La réduction du budget de l’OMS sur les maladies infectieuses au début des années 2010 ne fut peut-être pas étrangère à l’absence de réactivité de l’organisation à la crie d’Ebola en 2014 », pointe pour sa part Jean-François Delfraissy.

Nouveaux enjeux

Soixante-dix ans après sa création, l’agence onusienne à la fois célébrée et critiquée se retrouve aujourd’hui à un tournant majeur de son existence. Tiraillée entre les attentes d’un Nord riche et gavé de médicaments et d’un Sud pauvre et en manque de systèmes de santé de base, elle s’interroge sur le rôle qu’elle peut jouer dans un monde de plus en plus globalisé mais où le fossé entre les riches et les pauvres n’a de cesse de grandir.

Avec la mondialisation croissante des risques sanitaires mis en évidence au cours des dernières années par l’explosion d’épidémies telles que la grippe aviaire, la grippe H1N1, SRAS, Ebola, les pays riches voudraient voir l’OMS se concentrer sur la gestion des pandémies, alors que les pays en voie de développement réclament un plus grand investissement de cette organisation dans le développement des systèmes de santé nationaux dignes de ce nom. Certains parlent même de la séparation de l’OMS en deux entités.

Une idée contre laquelle s’insurge violemment la docteur Anne Sénéquier. « On ne devrait pas avoir à trancher entre les deux visions qui sont inscrites dans la constitution de l’OMS », rappelle-t-elle, avant d’appeler le futur directeur général à travailler à la réconciliation de ces deux philosophies, qui est, pour elle, la condition sine qua non de la réinvention de l'agence onusienne qu'appellent de tous leurs vœux les amis de l'OMS.