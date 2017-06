[Vidéo] MB Race, la course de VTT la plus difficile au monde!

Ces 1 et 2 juillet 2017 a lieu à Combloux, face au Mont-Blanc, une course de VTT unique au monde, la MB Race, une épreuve pour les passionnés de l’aventure humaine et sportive.

C'est la course de VTT plus difficile au monde sur une journée, basée sur la culture de « finisher ». Ils seront 1 200 au départ. Tous ont l'ambition de finir, mais il n'y aura que peu d'élus. L’an dernier, seuls 89 coureurs sont restés dix heures sur leur selle pour les meilleurs, seize heures pour les derniers. A monter, beaucoup. 7 000 mètres de dénivelé. Puis à descendre à travers des chemins étroits, sinueux, boueux avec des racines, des obstacles, des ornières tout au long des 140 km du parcours.

« Il y a beaucoup de sacrifices pour y arriver, tous veulent toucher le Graal », insiste Stéphane Picot, le président de la MB Race, qui fête ses sept ans cette année. Cette course exigeante et engagée a pour théâtre le domaine des Portes du Mont-Blanc autour de Combloux, Sallanches, Cordon, Megève, de La Giettaz, en Haute-Savoie.

Cette compétition attire des coureurs du monde entier, puisque plus de quarante nationalités vont s’aligner au départ de cette édition 2017. « Notre fierté est de voir tous ces participants qui viennent du Japon, d’Australie, d’Amérique du Sud, d’Argentine », se réjouit Vincent Hazout, le créateur de la MB Race « et qui viennent découvrir le Pays du Mont-Blanc à travers cet ultra-marathon ».

Découverte de l'épreuve avec Julie Bresset, championne olympique de VTT

Nous sommes partis à la découverte de cette épreuve unique avec Julie Bresset, double championne du monde et championne olympique de VTT qui n’avait jamais participé à une telle course. Généralement, les compétitions durent une heure trente à deux heures. Jamais douze heures ! Pour elle, c’est l’opportunité de connaître un nouveau genre de course marathon : « J’avais entendu parler de cette course par beaucoup d’athlètes depuis deux ans et j’avais envie de voir ce que c’était. On a roulé, roulé, et j’ai pu me rendre compte combien c’était dur ! Surtout en raison des dénivelés. Les mecs et les filles qui prennent le départ, ce sont véritablement des guerriers ! Il faut vraiment être mentalement très très forts ».

Malgré les difficultés, les coureurs sont heureux de découvrir les montagnes de Savoie Mont-Blanc dans des conditions extrêmes. Ainsi, tout au long de ces deux journées de reconnaissance avec Julie Bresset et une dizaine d’autres coureurs fin mai, on alterne des passages entre pistes boueuses ou encore enneigées et des verts pâturages au milieu de troupeaux de vaches sur ce territoire d’exception.

« On a l’impression de marcher sur l'eau, on est fort comme jamais », raconte le coureur suisse Arnaud Rapillard, 30 ans, qui en cinq participations a gagné une fois en 2013 et finit trois fois second. « On est d'abord curieux de participer à la course la plus dure au monde, mais ensuite quand on a vécu ces moments-là, on a envie de revenir même si pendant la course on se dit plus jamais, plus jamais ! », concède-t-il.

Julie Bresset n’a pas été déçue par le parcours et aimerait pouvoir y revenir : « C’est tentant de faire cette course ! Même quand on aime le VTT, 140 km c’est super long, c’est un véritable défi personnel. J’y pense, je me dis pourquoi pas. Mais il faut savoir que ça grimpe fort sur des pistes larges et qu’ensuite on se retrouve sur des chemins très étroits. C’est une épreuve très différente de ce que je connais, il y a un côté ludique. On peut la comparer à un marathon, mais en beaucoup plus dur. C’est une course qui se gagne en dix heures. Au bout de cinq-six heures, c’est plus vraiment le physique qui guide, c’est un ensemble, la tête et les jambes. C’est la recherche d’aller au bout de soi-même comme un ultra-trail, mais en VTT ».