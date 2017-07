[Vidéo] Emmanuel Dongala: un stylo dans la main, le Congo dans le cœur

Chimiste de formation, le Congolais Emmanuel Dongala est romancier, nouvelliste et homme de théâtre. Il est l’auteur de six romans et d’un recueil de nouvelles et de plusieurs pièces de théâtre. Il a quitté le Congo au moment de la guerre civile de 1997 pour s’exiler aux Etats-Unis où il a longtemps enseigné la chimie et la littérature au Bard College et Simon’s Rock dans le Massachusetts. Son œuvre est traduite dans une douzaine de langues et son roman Johnny chien méchant (Le Serpent à Plumes, 2002), consacré à la tragédie des enfants-soldats, a été adapté au cinéma par Jean-Stéphane Sauvaire. Il partage aujourd’hui sa vie entre la France et les Etats-Unis.