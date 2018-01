Popayán, la «ville blanche» des illustres Colombiens

Elle est la deuxième ville la plus représentative de l’époque coloniale espagnole en Colombie. Depuis le 13 janvier, celle que l’on surnomme « la ville blanche » fête ses 463 ans. Le blanc représente à la fois son architecture historique mais aussi les intellectuels et les personnages importants qu’elle a vu naître sur ses terres. Située dans le département du Cauca, dans le sud du pays, elle en est devenue la capitale.

De notre correspondante en Colombie,

Popayán se trouve à près de 1 800 mètres d’altitude, dans le sud de la Colombie. Son centre-ville est lumineux. Le soleil se reflète sur les murs blancs des bâtiments. Des groupes de touristes se retrouvent devant la cathédrale, le point de rencontre pour un tour historique avec des guides mis à disposition gratuitement par la mairie.

L’un des lieux incontournables concerne l’ancien président Guillermo León Valencia. Sa maison est devenue un musée. Pablo, professeur de langues et historien, accueille le public avec un grand sourire et des dizaines d’anecdotes pour des visites gratuites. La première explication concerne la ville elle-même.

« On l’appelle la "ville blanche" depuis sa création le 13 janvier 1537 car les murs sont peints en blanc pour évoquer l’architecture baroque espagnole de l’époque coloniale, c’est-à-dire que le centre-ville est fondé sur un carré et tous les bâtiments importants se situent autour de la place principale, celle du parc Caldas, explique-t-il. Il y a la cathédrale, la mairie, etc. Elle est similaire aux villes d’Andalousie en Espagne ».

Un lieu politique

Outre l’aspect architectural, Popayán a hérité de cette couleur pour ses intellectuels et ses hommes de pouvoirs. Le musée de l’ex-président date de 1843. On y trouve des peintures d’origines espagnoles ainsi qu’une collection de matraques et de cravaches dont celles qui ont appartenues à Simon Bolivar (1783-1830), le « libérateur » de la Colombie.

Guillermo León Valencia a été président de 1962 à 1966. Parmi ses amis, on comptait les présidents américains et français John F. Kennedy et Charles de Gaulle. Une photo de l’ex-chef d’Etat colombien devant le Capitole et le Congrès américain avec son homologue en témoigne. Pablo raconte une autre anecdote sur son ami français : « Quand Charles de Gaulle est venu à Popayán, le président colombien a déclaré : "Viva España ! Vive l’Espagne !". Pour cela, les gens ne l’oublient pas ».

La cathédrale du parc Caldas, dans le centre ville de Popayan en Colombie. Najet Benrabba/RFI

La famille Valencia n’est pas connue que pour ses dérapages politiques. Une des grandes innovations politiques colombiennes a été initiée par cette famille. « La sœur du président a été la première femme colombienne à occuper un poste politique au sein du gouvernement. Elle a été ministre de l’Education et gouverneur de Popayán. Grâce à elle, les femmes peuvent voter depuis 1954, date de l’approbation du décret. Vous avez, dans le patio de la maison, une gravure de la résolution ».

La ville des intellectuels

Un autre personnage a marqué l’histoire de Popayán : Francisco José de Caldas. Scientifique, ingénieur, militaire, journaliste, astronome, botaniste, géographe, il est né dans la ville en 1768. Il sera fusillé à Bogota pour ses actes de rébellion en faveur de l’indépendance du pays. Son œuvre littéraire est devenue une référence pour les Colombiens comme pour Alberto Guamanga Imbachi.

Ce maître d’école vit à Popayán depuis 20 ans. Il est à la retraite mais il continue à donner des cours aux enfants indigènes qui vivent dans les montagnes autour de sa ville. Hyperactif et amateur de billard, il adore parler de sa ville d’adoption.

« Beaucoup d’autres intellectuels et grandes familles colombiennes ont laissé leurs empreintes ici. Il y a par exemple la culture des Payanes, des Valencia, des Mosquera, des Iragorri, des Ormaza. Pour moi, "El Sabio Caldas" (« le sage » Francisco José de Caldas) est le père de la médecine pour la Colombie et l’Amérique latine. Je suis fasciné par ses travaux sur la botanique. Son livre sur les plantes et leurs pouvoirs me fascine ».

Depuis 2005, l’Unesco a désigné Popayán « ville de la gastronomie » pour la variété de ses plats. De même, les processions religieuses durant la semaine sainte y ont été déclarées « chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’Humanité » en 2009.