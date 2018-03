Salon du livre 2018: les jeunes auteurs russes face à l'impossible mémoire

« J’étais encore enfant lorsque je le compris. A plusieurs reprises, je lui demandai s’il avait fait la guerre, et il me répondit que non, on n’avait pas voulu de lui dans l’armée. Or je savais par sa femme de ménage que chez lui, dans une boîte à bonbons, il gardait ses décorations. J’en conclus que pendant la guerre, il avait accompli quelque chose d’indiciblement effrayant, qui se trouvait en marge des films, des tableaux, des récits. Je pensais que les héros dont on avait connaissance infligeaient à l’ennemi une première mort, celle qui advient sur le papier, sur la toile ou sur la pellicule, mais qu’il devait bien y avoir quelqu’un qui restât en marge des pages, hors cadre, qui tuât les Allemands d’une vraie mort mortelle, et il me semblait que l’Autre Grand-Père pouvait être une de ces rares personnes ».

Sergueï Lebedev

La Limite de l’oubli

Traduit du russe par Luba Jurgenson

Editions Verdier