Oxford contre Cambridge à la rame, un duel qui dure depuis bientôt deux siècles

Ce 24 mars a lieu sur la Tamise la 164e édition de la « Boat Race », cette course d’aviron qui met aux prises le huit de l'université d’Oxford et celui de Cambridge. Retransmise à la télévision dans 200 pays à travers le monde, la course créée en 1829 passionne les Britanniques avec plus de 250 000 spectateurs sur les berges, et fait désormais partie de leur patrimoine.

Outre-Manche on l’appelle simplement « The Boat Race », littéralement « la course de bateaux », comme s’il ne pouvait pas y en avoir d’autre, du moins pas d’autre plus importante que celle-ci. Il faut dire que si la Coupe de l’America à la voile se vante d’être le plus vieux trophée sportif du monde - la première s'est disputée à Cowes près de l’île de Wight le 22 août 1851 - le duel à la rame entre les universités d’Oxford et de Cambridge, dont la 164e édition se déroule ce 24 mars sur la Tamise, à l’ouest de Londres, demeure la deuxième plus ancienne compétition sportive existante. Juste derrière l’antique Doggett’s Coat and Badge, une autre compétition d’aviron qui se dispute, elle aussi, tous les ans sur la Tamise depuis 1715. Toutefois, cette dernière est loin de susciter la même ferveur que le fameux duel entre les deux prestigieuses universités des comtés de l’Oxfordshire et du Cambridgeshire.

À l’origine de la première « Boat Race », un défi entre Charles Wordsworth, le neveu du poète romantique William Wordsworth qui était élève au Christ Church College d’Oxford et son ami Charles Merrivale, lui-même élève au collège St John’s de Cambridge, défi lancé durant de vacances au cours desquelles les deux étudiants étaient allés ramer sur la rivière Cam, à Cambridge. Le défi fut officiellement lancé par Cambridge à Oxford le 10 février 1829. Et la première course organisée le 10 juin de la même année à Henley-On-Thames, localité située à une soixantaine de kilomètres en amont du centre de Londres. Il y a 189 ans, c’est à Oxford que revint l’honneur d’inscrire la première son nom au palmarès.

En cette période antédiluvienne, la course n’était pas encore un événement annuel : douze éditions seulement en 27 ans entre 1829 et 1856, date à laquelle elle va se dérouler tous les ans, hormis durant les deux guerres mondiales. Entre-temps, le tracé définitif (6,77 km) a été déplacé beaucoup plus près de la capitale anglaise, le long d’un méandre de la Tamise qui serpente de Putney à Mortlake et sur lequel la course s’est déroulée sans exception, hormis entre 1839 et 1842.

Un événement planétaire

En 1846, 1856, 1862 et 1863, le tracé était le même mais il reliait Mortlake à Putney et non l’inverse, un détail qui a son importance car, comme tout le monde ne le sait pas, la Tamise est sujette aux marées dans cette portion du fleuve. C’est la raison pour laquelle le départ est toujours donné entre 15h et 17h, soit approximativement une heure avant la marée haute, ceci afin que les bateaux, chacun composé d’un équipage de huit rameurs, remontent le fleuve portés par la marée montante et donc avec l’avantage du courant.

La course se déroule le long d'un méandre de 6,7 km. Wikimedia Commons

Au fil du temps, la course est devenue un événement sportif majeur inscrit dans la tradition britannique, au même titre que Wimbledon avec le tennis, la finale de la F.A. Cup avec le football ou le derby d’Epsom avec l’hippisme. On a déjà compté jusqu’à 270 000 spectateurs en 2007 le long des berges pour suivre le duel au plus près, alors que 9 millions de Britanniques en moyenne le suivent à la télévision et environ 400 millions à travers le monde, l’épreuve étant retransmise dans près de 200 pays.

Il faut dire que le duel est d’autant plus passionnant en ce moment que les deux universités sont pratiquement au coude-à-coude après tant d’années : 82 victoires pour Cambridge, 80 pour Oxford et un ex-aequo (en 1877) avant la course du 24 mars. On ne dure pas aussi longtemps sans connaître quelques péripéties évidemment. Ainsi, à plusieurs reprises, des embarcations ont coulé en raison du mauvais temps ou d’une collision. Cette mésaventure est arrivée à Oxford en 1925 et 1951 et à Cambridge en 1859, 1978 et 1984. En 1912, ce sont même les deux bateaux qui ont coulé dans la même course, obligeant les organisateurs à la reprogrammer le lundi suivant. En 2012, la course a dû être interrompue durant une demi-heure après qu’un Australien contestataire a délibérément pris la liberté de nager au milieu du tracé pour gêner les bateaux.

En 1987, c’est la moitié de l’équipage d’Oxford, quatre Américains, qui a dû être remplacé au dernier moment après s’être mutiné contre l’entraîneur, épisode qui valut ce commentaire d‘un quotidien de Londres : « Quand vous recrutez des mercenaires, attendez-vous à ce qu’il y ait quelques pirates ». Car si la course est un événement typiquement british, elle attire à elle de nombreux étrangers, souvent venus de l’élite mondiale de l’aviron.

C'est notamment le cas de Bastien Ripoll en 2006, seul Français à ce jour à avoir disputé, et remporté, l’épreuve, un souvenir qu’il n’oubliera jamais, d’autant qu’il était chef de nage [premier rameur, celui qui donne le tempo] du bateau d’Oxford vainqueur il y a douze ans. « J’étais international à l’époque, je sortais des Jeux olympiques d’Athènes 2004, nous a-t-il confié au téléphone. Je connaissais la course mais je n’avais pas pris conscience de la dimension du truc. Le souvenir principal, c’est la foule et le monde ! ».

Bastien Ripoll et la Dream Team de 2006

« Nous, les rameurs, poursuivait-il, on n’entre pas tous les week-ends dans des stades pleins. Quand on se retrouve au départ dans un tel bruit, quand le bruit de la foule arrive à couvrir les ordres du barreur malgré son micro et ses haut-parleurs, c’est vraiment impressionnant ! ». Tenté par une expérience à l’étranger pour parfaire son anglais et achever sa formation d‘ingénieur, ce Toulousain de naissance qui a participé à six championnats du monde en plus des JO d’Athènes n’a pas été déçu du voyage outre-Manche avec des entraînements biquotidiens six jours sur sept de fin septembre à fin mars, date de la course.

En 2012, Trenton Oldfield, un Australien, avait interrompu la course. REUTERS

« C’est même plus dur que préparer les Jeux, assure-t-il, parce qu‘on est sur la même intensité mais avec les contraintes universitaires en plus. C’est vraiment intense pendant six mois. Mais on est dans un contexte tellement spécial, que ce soit à Oxford ou à Cambridge, que cela en vaut vraiment la peine ».

« En plus, se remémore-t-il, je me suis retrouvé sur une année 2005-2006 où c’étaient probablement les années où le niveau était le plus relevé. Dans mon bateau, on était sept sur huit à être internationaux, à avoir fait les JO ou les championnats du monde. En 2005-2006, on formait une véritable Dream Team ». Il faut dire que l’aviron est un sport profondément ancré dans la tradition britannique, ce qui se retrouve aux Jeux olympiques où la Grande-Bretagne arrive en tête au nombre de médailles dans cette discipline depuis déjà plusieurs olympiades, en particulier dans l’épreuve du huit avec quatre podiums sur cinq possibles depuis les Jeux de Sydney, dont la médaille d’or en 2000 et en 2016.

En tout, chaque équipe regroupe une vingtaine de rameurs. Une course entre deux bateaux d’une même université sur le tracé du parcours a lieu début décembre pour permettre à l’entraîneur de sélectionner ceux qu'il estime les meilleurs, le bateau des remplaçants étant appelé « Isis », du nom de l’affluent de la Tamise qui passe en ville, à Oxford et Goldie - du nom d’un ancien président du club d’aviron de l’université - à Cambridge.

Reportage sur Bastien Ripoll au Journal télévisé de France 2 (2006)

La course de 2006, Bastien s’en souvient comme si c’était hier. « Cette année-là, raconte-t-il, il y avait eu des conditions très compliquées à partir de la mi-course avec beaucoup de vagues, beaucoup de vent. Et on avait réussi à passer là-dedans un peu mieux que les autres. On a été bord à bord jusqu’à mi-course, puis on est passé devant à la faveur d’un intérieur de virage. Il a commencé à y avoir de grosses vagues, du vent, des conditions très difficiles. La particularité de l’aviron, c’est que quand on est derrière, on ne voit plus l’adversaire. Et ça, psychologiquement, il faut être assez fort pour le supporter. On a senti que si on se mettait devant à ce moment-là, on allait leur mettre un gros coup au moral et c’est ce qu’il s’est passé. Ils ont lâché mentalement, ça a été l’affaire d’une ou deux minutes, ils ont complètement abdiqué et on a pu partir devant. Après, on avait eu une fin de course assez facile et on avait pu profiter du fait d’être bien devant et de dominer pour finir en 18 minutes 25 secondes ».

Cambridge, plus costaud en 2018

Une telle aventure, surtout quand le succès est au bout, créé des liens pour la vie quand on est, littéralement, dans le même bateau pendant six mois ou presque. Il y a deux ans, Bastien Ripoll a retrouvé ses camarades pour fêter le dixième anniversaire de la victoire de 2006. Pas un seul coéquipier n’a manqué à l’appel. Désormais ingénieur chez Suez à Bordeaux, Bastien Ripoll rend chaque année visite à l’équipe d’Oxford quand elle vient faire son stage habituel dans le Sud-Ouest, d’autant que l’entraîneur, Sean Bowden, est resté le même.

La semaine dernière, la composition des équipages qui disputeront l’épreuve 2018 a été annoncée à l’occasion de la traditionnelle pesée qui passionne les journalistes mais aussi les bookmakers, même si, selon Bastien Ripoll, le poids n’est qu’un des paramètres qui entre en ligne de compte et n’est pas décisif. Pour la forme, on retiendra quand même que Cambridge présentera un équipage plus costaud que celui d'Oxford avec 1,95 m et 89,8 kg de moyenne, des mensurations qui en disent long sur la dimension athlétique de cette compétition bientôt bicentenaire.