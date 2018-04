A Medellin, les domestiques afro-colombiennes se battent pour une vie meilleure

A sa création, tous les médias colombiens avaient écrit sur l'événement, preuve de l'importance et du caractère exceptionnel de ce syndicat. C'était en 2013. Depuis, les employées de maison afro-colombiennes continuent de se réunir et de défendre leurs droits au quotidien. De meilleures conditions de travail, des horaires décents et un respect de leur métier font partie de leurs revendications.

De nos correspondantes à Medellin,

Caché derrière les jupons de sa mère, un petit garçon d'environ 5 ans observe les yeux grands ouverts les membres du syndicat réunis au centre de langue « Colombo Americano ». Toutes sont employées de maison depuis leur arrivée à Medellin. La plupart sont des déplacées originaires de la région du Choco ou des villes à majorité peuplées d'Afro-Colombiens comme Uraba ou Apartado.

La mère du petit garçon s'appelle Flora. Foulard dans les cheveux, souriante et énergique, elle raconte son histoire sans une pointe de tristesse. La force a pris le dessus. Chaque vendredi, elle sort de chez elle à 4 heures du matin pour installer son stand de fritures dans son quartier, San Javier, à Medellin. Elle combine cette activité avec son travail d'employée de maison. Cette mère célibataire de 40 ans a dû quitter la province du Choco, dans l'ouest du pays, à cause des conflits de territoires durant la guerre avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

A son arrivée à Medellin, elle espérait trouver la sécurité et de l'aide. Elle a dû faire face à l'hostilité de la ville et connu l'adversité. Sans diplôme en poche, Flora a commencé à travailler dans la rue puis dans les maisons. Elle affirme que ce syndicat a changé sa vie. « Unies, on a plus de force, explique-t-elle. Les gens nous respectent ».

Ses consœurs ont un parcours similaire. Certaines ont perdu un membre de leur famille, mari, frère, sœur ou enfant. Pour se défendre mais surtout pour structurer leur travail, 28 Afro-Colombiennes ont fondé la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), « l'Union des travailleuses afro-colombiennes du service domestique » en 2013. Aujourd'hui, elles sont plus de 150 femmes à être actives au sein du syndicat.

« Eradiquer le racisme »

Ce syndicat a vu le jour grâce à d'autres organisations comme la Coopération afrocolombienne de développement social et culturel Carabantu, le réseau des femmes afro-colombiennes Kambiri et l'Ecole nationale syndicale (ENS). Depuis sa création en 2013, le syndicat défend cinq objectifs : s'assurer que les primes soient payées, organiser des horaires de travail avec une amplitude maximale de dix heures journalières, obtenir des inspections du ministère du Travail, exiger le paiement de la Sécurité sociale et vérifier que l'Etat transfère les informations actualisées au bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur leur métier.

Près d'un million d'Afro-Colombiennes sont des employées domestiques. La majorité fait partie des catégories sociales les plus vulnérables. Les études de Carabantu et de l'Ecole nationale syndicale révèlent que 182 employées de maison d'origine africaine travaillent à Medellin. Les chiffres officiels ne reflètent qu'une partie de la réalité car de nombreuses Afro-Colombiennes ne sont pas déclarées. En moyenne, elles reçoivent un salaire minimum mensuel de 738 000 pesos, soit environ 213 euros. Plus de 85% des contrats sont verbaux et les employées méconnaissent leurs droits, ce dont les employeurs profitent.

Les Afro-Colombiens représentent près de 10% de la population de Medellin. Najet Benrabaa/RFI

Mais les choses évoluent. En 2016, un nouveau texte a été voté, la loi 1788 ou « loi de la prime ». Cette dernière oblige les employeurs à leur payer une partie des prestations sociales pour un montant qui corresponde à 30 jours de travail par an ou qui soit proportionnel à la durée totale du travail. La somme obtenue est versée directement aux employées. Cette loi stipule également que d'autres charges doivent être payées par les employeurs comme le transport, la sécurité sociale, les vacances, l'assurance vieillesse et les risques professionnels.

D'après les statistiques de la mairie, 10% de la population de Medellin est Afro-Colombienne, soit plus de 236 000 afro-descendants. Plus de 40% d'entre eux ont déclaré se sentir discriminés. Entre mars et juin de cette année, de multiples activités sociales et culturelles, telles que des conférences et des ateliers, ont été programmées. Cette stratégie vise notamment à « éradiquer le racisme dans la ville ».