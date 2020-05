កម្ពុជា សេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារពិភពលោក៖ ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២០ អាចនឹងកើនឡើងពី ៣% ទៅ ១១%

សំឡេង ០៣:១៤

(រូបភាពតំណាង) REUTERS - JORGE SILVA

ដោយ៖ វ៉ា សំណព្វ

ធនាគារ​ពិភព​លោក World Bank នៅ​ថ្ងៃទី២៩ ឧសភា​នេះ ទើប​តែ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយ​ការណ៍​ថ្មី​មួយ​ស្តីពី បច្ចុប្បន្ន​ភាព​សេដ្ឋកិច្ច​ចុង​ក្រោយ​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​កាលៈ​ទេសៈ​មាន​វិបត្តិ​កូវីដ​១៩» (Cambodia in the Time of COVID-19) ធនាគារ​ពិភព​លោក​បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ពេល​៣០ឆ្នាំ​មក​នេះ កំពុង​រង​ការ​គំរាម​កំហែង​ខ្លាំង​បំផុត​ពី​ការ​រាត​ត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ហើយ​ថា ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​នេះ ភាព​ក្រីក្រ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២០ អាច​នឹង​កើន​ឡើង​ពី ៣ ទៅ ១១ ភាគរយ ដែល​ខ្ពស់​ជាង​កម្រិត​នៅ​ខ្សែ​បន្ទាត់​គោល ឬ​អាច​និយាយ​បាន​ម៉្យាង​ទៀត​ថា កម្រិត​នៅ​ពេល​ដែល​គ្មាន​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​។