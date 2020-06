កម្ពុជាដុតកម្ទេចគ្រឿងញៀនជិត៥០០គីឡូក្រាម នាឱកាសទិវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀន២៦មិថុនា

ថ្ងៃទី២៦​ ខែមិថុនា​នេះ​គឺជា​ទិវាអន្តរជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន។ ក្នុង​ពេល​ដែល​ពិភព​លោក បាន​នឹង​កំពុង​ទទួល​រង​នូវ​ការ​រាល​ដាល​ពី​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ទិវា​អន្តរជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ឆ្នាំ​នេះ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ក្រោម​ប្រធាន​បទ «ការ​យល់​ដឹង​ច្បាស់​លាស់ នាំ​ឲ្យ​ការ​ថែ​ទាំ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព» ខណៈ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ឡើង​ក្រោម​ប្រធានបទ«បញ្ហា​គ្រឿង​ញៀន​ និង​វិ​បត្តិ​កូវីដ-១៩​ គឺជា​កិច្ច​ការ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ និង​អទិភាព​របស់​យើង» ជាមួយ​នឹង​ការ​ដុត​កម្ទេច​ចោល​គ្រឿង​ញៀន​ជិត​៥០០​គីឡូ​ក្រាម។

នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃនេះ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជិត៥០០គីឡូក្រាម​ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រ​ រាជធានីភ្នំពេញ​។ គ្រឿងញៀនដែលដុតបំផ្លាញសចោលនេះ គឺបង្ក្រាបបាន នៅភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តតាកែវ ដែលរួមមាន៖ ហេរ៉ូអ៊ីន មេតំហ្វេតាមីន អុចស្តាស៊ី កេតាមីន កញ្ឆា និងសារធាតុគីមីផ្សំជាដើម។នេះ​បើតាម​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន។

ចំណែក​​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​វិញបាន​ចេញ​សារលិខិត​កម្រាស់​៦ទំព័រ​ក្នុង​ឱកាស​ទិវា​អន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះ។ នៅចំពោះមុខ​វិបត្តិកូវីដ-១៩ លោក ហ៊ុន សែន បាន​ចាត់​ទុក​ការងារ​ប្រឆាំងគ្រឿង​ញៀន និង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាលជំងឺ​កូវីដ-១៩ គឺជា​ការ​ងារ​អទិភាព​ដូចគ្នា។

បើតាម​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ កម្ពុជា​កំពុង​ឆ្លើយតប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព​ទៅ​រាល់​បញ្ហា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​គ្រឿង​ញៀន​ ដោយ​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹងជាសាធារណៈ​អំពី​គ្រោះ​ថ្នាក់ និង​បង្ខិត​ឲ្យកាន់​តែ​ជិត​នូវ​រាល់​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​រវាង​អង្គភាពអនុវត្តច្បាប់​ក៏ដូចជា​ផ្នែក​សង្គម​កិច្ច​។ ជាលទ្ធផល ​មានជន​រងគ្រោះ​ជាអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន​ជាច្រើន​ពាន់​នាក់​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្តឲ្យ​បញ្ឈប់ប្រើប្រាស់​​និង​ទៅ​រក​សេវាព្យាបាល​។ ប៉ុន្តែ​ឧក្រិដ្ឋជនជា​អ្នកផលិត​ ជួញដូរ​គ្រឿង​ញៀន​ គឺត្រូវតែ​ផ្តន្ទាទោស​យ៉ាង​តឹង​រឹង​ទៅ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់។​​

ក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ និងក្នុងពេលដែលពិភពលោក បាននឹងកំពុងទទួលរងនូវការរាលស្អាតពីជំងឺកូវីដ-១៩ ទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទ «ការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ នាំឲ្យការថែទាំមានប្រសិទ្ធភាព» (Better knowledge for better care) ក្នុងគោលបំណងឲ្យជនគ្រប់រូប ចេះរៀនសូត្រ ចេះស្វែងយល់ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីភាពស្មុគស្មាញនៃបញ្ហាគ្រឿងញៀន ដែលតែងមានការពាក់ព័ន្ធ រវាងបញ្ហាបុគ្គល បញ្ហាគ្រួសារ និងបញ្ហាជាច្រើនទៀតក្នុងសង្គម ដោយរួមទាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ផងដែរ។

ដោយ​ឡែក ​ប្រទេសកម្ពុជា​ក៏បាន​ប្រារព្ធទិវានេះ ​ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់​ដែរ ពោលមិនមានការ​ជួប​ជុំ​មនុស្ស​ទ្រង់​ទ្រាយធំដូចរាល់ឆ្នាំឡើយ។ តែឆ្នាំនេះ​កម្ពុជាប្រារព្ធឡើង​ក្រោម​ប្រធានបទ«បញ្ហាគ្រឿង​ញៀន​ និង​វិ​បត្តិ​កូវីដ-១៩​ គឺជា​កិច្ច​ការ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​ និង​អទិភាពរបស់យើង»៕