ចិន-ជំងឺ​រាតត្បាត

ចិន ៖​ អ្នក​ស្រាវជ្រាវរក​ឃើញ​វីរុស​ផ្តាសាយ​ជ្រូក​ថ្មី​ដែល​អាច​បង្ក​ជា​ជំងឺ​រាតត្បាតថ្មី

ចិន​សង្កេត​ឃើញ​មាន​វីរុស​ផ្តាសាយ​ជ្រូក​ថ្មី ដែល​អាច​បង្ក​ជា​ជំងឺ​រាតត្បាត​ © REUTERS/Stringer

ដោយ៖ អៀង សុខម៉ិញ

អ្នក​ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ​​បាន​រក​ឃើញ ​វីរុស​ផ្តាសាយ​ជ្រូក​ ប្រភេទ​ថ្មី ដែល​មានសមត្ថភាព​និង​​លក្ខណៈគ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​ជំងឺ​រាត​ត្បាត ទៅ​ថ្ងៃ​មុខ។ នេះ​បើ​តាម​កា​រសិក្សា​​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ២៩ មិថុនា ក្នុង​ទស្សនាវដ្តី​​វិទ្យាសាស្ត្រ​អាមេរិក Proceedings of the national academy of Sciences។ ​​ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​កំពុង​ដឹកនាំ​ធ្វើ​ការ​វិភាគជា​ច្រើន ដើម្បី​ត្រៀម​ទល់​ទល់​នឹងគ្រោះ​ហានិភ័យ​សុខភាព​មួយ​នេះ។​