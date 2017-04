Les lauréats 2016 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Article publié dans Hors Antenne, en novembre 2016.

« Je ne m'attendais pas à en arriver là ! ». Didier Guedou, technicien du son de 22 ans au sein du groupe de presse Eden TV et de la radio Diaspora FM, n'en revient toujours pas d'être l'un des deux lauréats de la bourse 2016 Ghislaine Dupont et Claude Verlon. « J'avais envoyé mon dossier juste avant la fermeture des inscriptions, se souvient-il. Et aujourd'hui, j'éprouve un sentiment de grande fierté et de joie. Je suis très honoré de représenter mes confrères. Et franchement, ils n'ont pas démérité ». Titulaire d'une licence en métier de l’audiovisuel à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA), il a été distingué par le jury pour sa maîtrise de la réalisation, du montage et du mixage du reportage « L’esclavage, et après… ».

Cécile Goudou, 31 ans, est quant à elle rédactrice au sein du service information de l’ORTB (Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin). Titulaire d’un DES en journalisme de l’Ecole Supérieure Internationale d’Enseignement Technique (ESIET-Bénin), elle a été distinguée pour la qualité de l’écriture de son reportage « Le dialogue entre les veuves qui refusent le lévirat et leur belle-famille » ainsi que pour le choix et la force des témoignages. Les deux lauréats avaient été désignés après deux semaines d'un stage dispensé par l’Académie France Médias Monde à Cotonou, en partenariat avec l’ORTB, auprès de 10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens sélectionnés parmi plus de 220 dossiers de candidature.

« Avoir appris en famille »

« Ne pas laisser échapper les ambiances ! », voilà ce qu'a retenu Damien Ahouangnihoue, l'un des techniciens participant à cette formation qui lui a tant apporté sur le plan aussi bien professionnel qu'humain. « Cette bourse a changé quelque chose dans ma vie. Au début du stage, on ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, mais en famille. Je suis très heureux que Didier nous représente. Il est devenu comme un frère. Nous avons tous gardé des liens et travaillons déjà ensemble sur un projet commun », se réjouit Damien.