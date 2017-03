La rédaction de RFI mandenkan fête sa première année

Article publié dans Hors Antenne, en novembre 2016.

Pourquoi RFI a choisi le mandenkan comme troisième langue africaine ?

Le mandenkan est parlé par près de 40 millions de personnes dans au moins huit pays d’Afrique de l’Ouest. Le choix de cette langue s'est imposé car nous souhaitions une radio à vocation régionale avec pour objectif de proposer une offre qui n’existait nulle part ailleurs et de favoriser les reprises par les radios partenaires de RFI, notamment en province pour toucher une population rurale.

RFI prévoit de diffuser dans d’autres langues africaines ?

C’est souhaité ! Mais pour l’instant, nous n'avons pas le budget.

Vous diffusez à 8 h et 12 h TU. Pourquoi ne pas diffuser le soir et/ou le week-end ?

Pour l'instant, nous n’avons pas les ressources humaines qui nous permettent de produire davantage de programmes. Nous espérons qu’un jour nous le pourrons.

Après un an de diffusion, quels sont les retours du terrain ?

Ils sont excellents, très enthousiastes! Nous avons reçu des auditeurs et des radios partenaires, beaucoup de soutien ainsi que des messages qui nous ont beaucoup touchés. Quand on est loin, on pourrait avoir tendance à oublier ceux qui nous écoutent. Mais ce n’est pas notre cas. Les auditeurs sont très présents dans notre vie au quotidien. Les journalistes ont même leurs fans ! Nous avons une vraie connexion avec eux.

Bambara, dioula, malinké... Il existe des appellations diverses et des différences linguistiques parfois importantes entre les pays. Comment la rédaction arrive-t-elle à s’adresser à tous les auditeurs ?

Après un an d’antenne, je pense que nous avons habitué nos auditeurs à nos accents et à notre façon de dire les choses. Ils sont très heureux de découvrir que tant de personnes parlent leur langue avec certes des différences, mais ils arrivent à comprendre. Les journalistes et les correspondants de la rédaction ont parfois de vrais débats autour d’un mot. Notre journaliste Georges Abel est ainsi devenu le référent linguistique de la rédaction! L’équipe réhabilite des mots comme bôlôbô qui signifie « internet » ou nôgôni qui veut dire « en direct ». Ils sont aussi obligés d’en inventer comme terroriste qu'ils ont traduit par « celui qui sème la terreur ». C'est amusant de constater qu’à force de les entendre à l’antenne, les auditeurs (re)découvrent et s’approprient tous ces mots. La rédaction a ainsi créé un véritable lexique dans lequel elle puise.

Plus d'infos sur : http://ma.rfi.fr/

HORS TEXTE Une matinée type Il est 7 h 30 (heure de Paris). L’ambiance est studieuse au 3ème étage du 80 Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux. Les écouteurs sur les oreilles, Georges Abel, un des six journalistes de la rédaction, est concentré sur son écran d’ordinateur. Avec Ousmane Drabo, son collègue, il pépare le journal qu’il présentera à l’antenne, à 8 h TU. L’horloge tourne, la pression monte...« Dès mon réveil à 6 heures, j’allume la radio pour écouter RFI en français, explique Georges, Je prends connaissance des dernières actualités ». Puis, après un petit-déjeuner à la cantine de RFI, il attaque sa journée. « Je lis la note au matin en mandenkan rédigée par l’équipe de la veille. J'y retrouve les éléments qui constitueront l’essentiel de nos deux tranches d’information. Puis, je parcours la note au matin Afrique, les dépêches AFP et les papiers des correspondants. Et je commence à rédiger le journal». Il est bientôt 10 heures (8 h TU). Il est temps de passer à l'antenne. En studio, Imogen Lamb et le technicien sont déjà là ! L'équipe

Six journalistes maliens et burkinabè assurent l'antenne au quotidien : Georges Abel, Baba Maïga, Safi Luna, Kpenahi Traoré, Ousmane Drabo et Maïmouna Zerbo. Sans oublier le réseau de huit correspondants basés en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire et Guinée). Diffusion

Vous pouvez écouter RFI Mandenkan, du lundi au vendredi, à 8 h et à 12 h TU, sur les FM au Mali, Burkina Faso, Guinée, Liberia, Sierra Leone, sur les ondes d'une soixaintaine de radios partenaires et les applis mobiles de RFI.