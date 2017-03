Objectif : zéro grossesse précoce

40 clubs pour sensibiliser les ados

Souvent, les adolescentes ne sont pas les seules coupables, mais ce sont elles qui paient le plus lourd tribut des erreurs commises. Elles se retrouvent seules face à une société qui les rejette, ignorant parfois sa part de responsabilité. Face à cette situation, certains pointent du doigt les parents qui auraient démissionné dans l’éducation de leurs enfants.

Lever les tabous sur la sexualité des ados

Mais pour Babacar Sy, coordonnateur du Centre conseil pour adolescents (CCA) : « il ne s’agit plus de trouver le coupable ou non, mais plutôt d’aider les adolescentes et les filles-mères très tôt afin qu’elles évitent de copier sur les autres. Et les parents doivent vaincre les tabous sociaux qui entourent la sexualité des adolescentes ». Mr Sy estime qu’il faut accompagner ces adolescentes sur le plan institutionnel, notamment au niveau des lycées et des collèges, en créant des services sociaux pour combler le déficit des parents.

Pour stopper le phénomène des filles-mères à Kolda, plus accentué dans le monde rural et les quartiers périphériques des communes en raison de l’absence d’éducation sexuelle liée aux tabous, Babacar Sy prône la création de clubs afin de sensibiliser les jeunes par leurs pairs.

« Devant ces constats, dans les quartiers et les villages, nous avons mis en place des clubs pilotés par des adolescents avec qui nous avons scellé un pacte : zéro grossesse jusqu’à l’âge de la maturité. Et nous encourageons également les adolescentes à travailler et à rester à l’école. Aujourd’hui, nous avons plus de 40 clubs à Kolda », précise-t-il.

Par ailleurs, il y a quelques années, une initiative avait été prise par l’Association des Tailleurs pour la Réinsertion des Jeunes Filles-Mères dans différents corps de métier à Kolda. Certaines adolescentes avaient pu apprendre des métiers jusque-là réservés aux hommes comme la menuiserie métallique, l’ébénisterie, la maçonnerie, la mécanique auto, la teinture. Mais en dépit de son engouement et de la forte mobilisation des jeunes filles, cette initiative uniquement basée sur le bénévolat n’avait pas perduré faute de soutien. Peut-être, une action à relancer ?