Plongée au coeur d'un « grand mariage »

Croquer des têtes de poule et de coq pour s'unir

Dans le village où est organisé le mariage de Malyk et Eleana, c’est la fête dans tous les quartiers. Et comme il est de coutume, les familles ont fait appel à des associations culturelles pour gérer l’animation du mariage, décorer les places ou encore prendre en charge l’accueil des invités. Des chants et des danses accompagent les différentes activités. Parmi les plus célèbres, on peut citer le Chiri, propre à la ville de Domoni. Le marié, porté comme un prince, doit visiter au moins dix sites. Et à chaque étape, les hommes et les femmes dansent sur les places royales de la ville pour commémorer les rois.

Autre activité observée à Domoni, la tête de poule. Les vieilles dames préparent deux sauces avec comme garniture une tête de poule et une autre de coq que les mariés doivent croquer pour être déclarés unis !

« Ce qui a attiré mon attention, c’est que la personne qui venait me maquiller était pressée de finir avant que mon mari arrive!, se souvient Eleana. C’était magique et rapide. Ma famille s’était bien préparée. Tout le monde nous a dit que notre mariage s’est bien passé, mais comme nous ne vivons pas ici, nous n’arrivons pas à faire la différence avec les autres mariages ».

Le retour des « je viens »

Pendant les grandes vacances, les habitants de l’archipel ont aussi pour habitude de voir arriver les « Je viens ». Il s’agit des Comoriens vivant à l’étranger qui reviennent en vacances ou spécialement pour le mariage d’un proche. Entre 2015 et 2016, plus de 150 mariages ont ainsi été célébrés à Domoni. Dans cette ville, qui compte aujourd’hui presque 20 000 personnes, le mariage culturel reste un grand événement dans les cœurs de ses habitants.