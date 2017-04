Un réseau de radios pour préserver la nature

Article publié dans Hors Antenne, en juin 2016.

Qui est à l’origine de ce réseau ?

Des organisations internationales intervenant dans le domaine de l’environnement ont jugé nécessaire de créer un réseau de journalistes radio afin de sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux.

Nous nous sommes inspirés d’un réseau qui existait depuis déjà 10 ans en Afrique centrale.

Qui sont les membres du ReRao ?

Dix-huit radios de neuf pays de la sous-région (Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Mali, Mauritanie) font actuellement partie de ce réseau. Mais nous espérons que d’autres pays, comme le Bénin ou le Togo, nous rejoignent.

Depuis sa création fin 2014, quels défis avez-vous dû relever ?

Faire reconnaître juridiquement ce réseau dont les membres sont dans différents pays fut très compliqué. Mais grâce à l’appui de nos partenaires l’UICN* et le WWF**, nous sommes sur le point d’aboutir, ce qui va nous permettre de nouer de nouveaux partenariats techniques et financiers. D’ailleurs, lors de notre deuxième assemblée générale à Dakar, fin mars, nous avons organisé une table ronde. Tous les partenaires présents (Unesco, FAO, Greenpeace, etc.) ont salué cette initiative et sont disposés à accompagner le ReRao.

Quelles actions avez-vous pu mener ?

A l’occasion de la Cop 21, six radios ont réalisé une série de reportages en français, en anglais et en portugais sur le thème du changement climatique. Et à l’issue de notre dernière rencontre, nous avons décidé de créer une émission régionale mensuelle de 26 minutes, « Fréquence ReRao », composée de petits reportages de 2 à 3 mn réalisés par chaque radio, sur une thématique commune. Elle sera diffusée par les membres du réseau qui se sont engagés à modifier leur grille pour insérer une heure d’information sur les actions du ReRao.

Quelles autres synergies sont possibles au sein du réseau ?

Par exemple, en raison de la remontée des eaux, à Cayar, au Sénégal, les pêcheurs prennent de plus en plus de risques en mer. Huit pêcheurs se sont ainsi noyés, il y a peu. Pour éviter ce type d’accidents, la radio Cayar dont je suis le directeur, a passé un partenariat avec la météo nationale. Nous diffusons régulièrement des bulletins notamment pour prévenir les pêcheurs en cas de mauvais temps. Certains d’entre eux ont même pris l’habitude d’appeler la radio s’ils manquent nos alertes. Nous avons aussi passé des accords avec les administrations locales qui dressent des drapeaux pour dissuader les pêcheurs non instruits de prendre la mer. Des experts interviennent à l’antenne pour expliquer ces changements climatiques et leurs conséquences. Ce type d’initiatives peut être repris dans la sous-région par des radios dont les populations sont confrontées aux mêmes problématiques.

*UICN : Union internationale pour la conservation de la nature

**WWF: World Wide Fund

http://www.radio-environnement.org/index.php/espace-rerao