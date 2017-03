Plus de 320 radios partenaires sur le continent africain

Article publié dans Hors Antenne, en juin 2016

Pourquoi RFI a-t-elle un réseau de radios partenaires alors qu’elle est captée au niveau mondial et en plusieurs langues ?

RFI est diffusée via ses 156 relais FM, ainsi qu’en ondes moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites, sur Internet et applications connectées. Mais dès que nous nous éloignons de nos émetteurs, il devient impossible de capter notre signal en FM. La reprise des programmes de RFI par nos radios partenaires permet donc à nos auditeurs de continuer à nous écouter en dehors des zones couvertes par nos relais FM.

Par ailleurs, notre réseau joue un rôle primordial dans la reprise des programmes de RFI en langues africaines, comme le mandingue et le haoussa en Afrique de l’Ouest, le swahili en Afrique centrale (RDC, Grands Lacs) et de l’Est (Tanzanie, Kenya …). C’est également le cas pour l’anglais et le portugais. Enfin, ce réseau permet aussi de nouer des liens avec des radios associatives et de proximité, dont le rôle est essentiel.

Quel est le nombre de radios partenaires?

Plus de 1 000 radios partenaires à travers le monde rediffusent les programmes de RFI en direct et/ou en différé, dont plus de 320 sur le continent africain.

Qu’est-ce qui est prévu pour permettre à ces radios partenaires de mieux échanger leurs programmes et de trouver un créneau horaire pour la diffusion de leurs productions sur RFI ?

Deux outils viennent d’être développés pour faciliter la réception des programmes de RFI en vue de leur diffusion sur les ondes de nos radios partenaires : une plateforme de téléchargement en ligne et un dispositif satellitaire « Ordispace » pour les radios situées dans des zones où Internet n’est pas très stable (lire ci-après).

Ces deux technologies sont en cours de déploiement. On peut imaginer qu’à terme, elles puissent être utilisées par nos radios partenaires pour leur permettre d’échanger leurs propres productions radiophoniques.

Enfin, plusieurs radios partenaires nous ont effectivement demandé la possibilité de diffuser leurs programmes sur notre antenne. C’est un projet auquel nous réfléchissons, mais il est relativement compliqué à mettre en oeuvre, compte tenu de la couverture mondiale de RFI.

Propos recueillis par Baboucar Mbaye BALDE

Directeur de la radio Cayar, Cayar, Sénégal

mbayebalde77@gmail.com