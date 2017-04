Des pioches et des brouettes pour se reconstruire

Article publié dans Hors Antenne en juin 2016.

Bouar, une des plus grandes villes de la République centrafricaine, se situe à quelque 150 km de la ville frontalière camerounaise Garoua-Mboulaye. Perchée sur les hautes montagnes au milieu des Tazounou (mégalithes), elle est très appréciée pour son climat quasi tempéré et son relief accidenté.

Admirée et convoitée aussi pour sa population cosmopolite très accueillante estimée à plus de 60 000 habitants, elle est cependant touchée par les récentes crises qui ont fait chuter sensiblement le Produit Intérieur Brut (PIB). Mais les récentes difficultés n’ont pas entaché « le sens du vivre-ensemble » de ses habitants où chrétiens, musulmans et animistes continuent de vivre dans l’harmonie même au plus fort de la crise. Ce qui surprend un bon nombre de compatriotes venant d’autres localités du pays.

Réfection de la route entre Bouar et Baoro

De ce chaos engendré par trois ans de conflits militaropolitiques, la ville de Bouar accueille actuellement près d’une dizaine d’organisations non gouvernementales (ONG) internationales (Cordaid, Mercy-corps, Save the children, FLM, World vision, Londo, etc.) sans oublier la Minusca ou Mission multidimensionnelle de stabilisation de la Centrafrique. Parmi elles, l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public en Centrafrique (l’AGETIP-CAF Londo), qui oeuvre dans le BTP, l’énergie et l’eau, semble être appréciée de la population de Bouar. De 2012 à 2013, l’AGETIP-CAF à travers son projet « Londo » (qui veut dire « Debout, lève-toi », en langue nationale) s’était lancée dans le développement communautaire en appuyant les groupes vulnérables dans la mise en oeuvre des infrastructures de base, à savoir les forages, les écoles, les centres de santé, dans la préfecture de la Nana-Mambere, avant d’être arrêtée net par le conflit déclenché par la coalition SELEKA.

Mais depuis 2015, elle a repris ses activités en particulier dans les villes de Baoro et Bouar. Pour sa deuxième venue dans la préfecture, l’AGEPTIF-CAF privilégie l’entretien manuel des routes, des rues et des pistes très dégradées. Par exemple, il fallait 2h30 pour parcourir les 60 km qui séparent Bouar de Baoro.

Ainsi 35,4 Km de réseau routier à Bouar et 29 Km à Baoro sont réparés au grand bonheur des engins à deux roues (moto-taxis surtout) et des véhicules toutes catégories confondues. Cet entretien manuel du réseau routier dans les deux villes n’enchante pas seulement les usagers de la route. C’est aussi une occasion pour les 500 bénéficiaires recrutés par AGETIF-CAF LONDO de recevoir la somme de 60 000 Fcfa (environ 100€) ainsi qu’une bicyclette, après 40 jours de labeur à raison de 7h par jour.

Des bicyclettes ont été remises aux personnes qui ont contribué à la réfection de la route. Jean Marius

Du travail pour les populations les plus vulnérables

Le coordonnateur de l’AGETIP-CAF justifie pourquoi il a choisi l’entretien manuel du réseau routier. « L’entretien de la route contribue à relancer l’économie locale. Le projet Londo est un projet de stabilisation qui permet aux populations locales de se reconstruire. Avec ces travaux manuels, nous donnons la chance à la grande majorité des populations vulnérables d’avoir accès à un minimum de revenus générant en elles l’espoir de vivre. Cette politique mise en place par AGETIP-CAF enchante les habitants des villes de Baoro et de Bouar, qui apprécient à juste valeur non seulement la qualité des travaux exécuté, mais également la modalité du recrutement des bénéficiaires qui se fait par l’inscription, puis par la loterie. Les populations elles-mêmes témoignent en disant que le projet LONDO est la première organisation dont ses actions bénéficient à presque toutes les populations. »

Baisse des accidents routiers

Les propos du coordonnateur corroborent avec les témoignages de la population. « J’apprécie fortement le travail que fait le projet Londo. Non seulement il travaille pour l’embellissement de la ville de Bouar en réparant les routes, mais ce qui m’a plu le plus en AGETIP-CAF, c’est qu’elle a recruté des femmes de tous âges issues de la couche la plus défavorisée et leur a donné l’occasion, avec le peu d’argent gagné et le vélo, de se lancer dans des activités génératrices de revenus pouvant les soulager », explique Viola Kemane, commerçante.

Quant à Narcisse Ninh, il se dit très soulagé par ce que fait le projet : « Même si l’entretien des routes se fait avec la main des populations locales, c’est justement pour absorber la main-d’oeuvre et le chômage endémique. Pour nous “moto-taxis”, cet entretien routier nous évite beaucoup de problèmes : les accidents de circulation fréquents avec au moins 10 cas quasi journaliers, l’amortissement de nos engins. En plus, nous consommons moins de carburant par jour. Je remercie de tout coeur l’AGETF-CAF et son projet Londo. Je souhaite aussi qu’à la fin de ces travaux, elle se lance dans certains domaines en vue de donner du travail à long terme aux jeunes ».

Moins de vols et de banditisme

Et Emmanuel Sangene de renchérir : « Depuis la venue du projet Londo, je constate que le nombre de cas de vol et de banditisme a sensiblement diminué ces quatre derniers mois. Cela s’explique par le fait que beaucoup de jeunes désoeuvrés sont occupés par les travaux d’entretien routier et par conséquent n’ont pas de temps de se livrer à ces pratiques néfastes, dangereuses pour eux, parce qu’ils ne sont pas à l’abri de la vindicte populaire ».

Les travaux d’entretien routier réalisés par l’AGETIF-CAF et financés par la Banque mondiale se sont achevés début avril après le transfert des compétences, de responsabilités et des matériels à la commune de Bouar qui se chargera de pérenniser le travail déjà amorcé.

Jean Marius

Directeur de la Radio Siriri, Bouar, Centrafrique

toussaintzoumalde@yahoo.fr

tzoumalde@gmail.com