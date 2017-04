Une nouvelle version d’ordispace en cours de déploiement

Il y a eu les bandes sonores, puis les cassettes, les CD et enfin le dispositif satellitaire Ordispace. Depuis des décennies, RFI s’est adaptée aux innovations technologiques pour permettre à ses radios partenaires basées en Afrique de recevoir ses programmes. Sauf que le dispositif Ordispace ne fonctionnait plus au grand désespoir des radios. Après plusieurs mois d’attente, le réseau va enfin pouvoir être équipé de la nouvelle version d’Ordispace. Vingt-sept des quarante-six radios partenaires que compte RFI au Burkina Faso ont déjà été équipées fin 2015/début 2016. Et très prochainement suivront le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la RDC. Mais comment le dispositif Ordispace fonctionne-t-il ? Quels sont les avantages de la nouvelle version ? Réponses ci-dessous.

Article publié dans Hors Antenne, en juin 2016.

Ordispace, ça marche comment?

À l’aide d’une antenne parabolique et d’un récepteur numérique fournis par RFI et installés par son réseau de techniciens habilités, les radios peuvent recevoir sur un serveur une dizaine de magazines par semaine. Grâce à une sortie audio, le chef de programme peut diffuser un magazine directement sur son antenne en mode lecture ou télécharger le fichier et l’intégrer dans sa liste de programmes en vue d’une diffusion ultérieure.

Quelles démarches doit entreprendre une radio pour en bénéficier ?

Elle doit en faire la demande auprès de RFI, qui étudiera son dossier. La priorité est donnée aux radios qui sont situées dans des zones enclavées et qui ne bénéficient pas d’une connexion internet stable (lire article nouvelle plateforme en ligne).

Quels sont les avantages de cette nouvelle version ?

En cas de panne d’électricité, les fichiers ne sont plus perdus comme par le passé. Ils sont renvoyés automatiquement sur le serveur de la radio dès que cette dernière se reconnecte.

Une voie retour permet désormais de savoir à distance si le dispositif est allumé ou pas, éventuellement d’intervenir s’il est en panne, et enfin de suivre ce qui est écouté et téléchargé par la radio.

Aujourd’hui, une dizaine de magazines sont envoyés par semaine. À terme, il est prévu que davantage de contenus soient transmis au quotidien (magazines, mais aussi journaux, chroniques, séries d’apprentissage du français etc.). Outre des programmes en français, on mettra aussi à disposition des contenus en haoussa, en swahili, en mandingue, mais aussi en anglais et en portugais.

Par ailleurs, Ordispace peut servir de fournisseur d’accès à internet. La consommation reste cependant à la charge de la radio. Les coûts de connexion restant onéreux, RFI tentera de négocier des tarifs préférentiels pour son réseau de radios partenaires.