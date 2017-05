French Echo, le rendez-vous des Francophones d'Abuja

Abuja, capitale du Nigeria, 16 h 30. Suleiman Mohamed Salisu, Nigérian de 29 ans, prend l'antenne. Et c'est en français qu'il souhaite la bienvenue aux auditeurs de French Echo, l'émission qu'il anime chaque dimanche, sur la Radio des Forces armées.

à ses côtés, deux officiers de la marine nigérians, Steve Obasanjo et Judith Gums, ainsi qu'une artiste gabonaise, Riana. A eux quatre, chaque semaine, pendant une heure et demie, ils plongent leurs auditeurs dans un univers qui se veut francophone.

Le rendez-vous commence par la diffusion de grands noms de la chanson : Salif Keïta, Youssous N'Dour etc. L'occasion pour les animateurs de présenter brièvement les artistes et de partager les adresses où l'on peut déguster les meilleurs plats typiquement francophones. L'émission se poursuit avec la diffusion du journal en français facile de RFI et un épisode d'une fiction bilingue de sensibilisation au français produite par RFI (lire page 11). Steve Obansanjo endosse ensuite le rôle de professeur de français pour développer à l'antenne un point linguistique. La parole est ensuite donnée à l'invité du jour. Et pour terminer, les auditeurs sont conviés à répondre à une question ou à passer un « bonsoir » à des personnes de leur choix. Dans le studio, l'ambiance est bon enfant et les animateurs passent du français à l'anglais, pour s'assurer de ne perdre aucun auditeur en route !

En savoir plus:

La Radio des Forces Armées (AFR) a été créée en mai 2015 afin d'appuyer l'état nigérian dans sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Informer, sensibiliser, protéger, sécuriser sont les principales missions de l'AFR. Plus d'infos sur : http://www.afnradio.com.ng