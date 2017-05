Des fictions radio pour améliorer son français

Comment enseigner une langue avec la radio, un média où les sons sont éphémères, l’interaction entre enseignants et apprenants impossible et les visuels absents ? C’est pourtant le pari qu’a réussi le service Langue française de RFI, en créant des fictions bilingues.

« La force de la radio, c'est de pouvoir plonger un auditeur dans un environnement sonore. Donc, les bruits d’ambiance peuvent déjà lui donner des indications sur le contexte, même s’il ne comprend pas les mots. Il peut ainsi commencer à comprendre ce qui se passe et à suivre l'histoire », explique Lidwien van Dixhoorn, la responsable du service Langue française de RFI.

C’est en partant de ce constat qu’en 2004, naît l’Affaire du Coffret, la première fiction bilingue d’apprentissage du français produite par RFI. Suivront Mission Europe, Le Talisman brisé et enfin Parlez-vous Paris ?.

L'auditeur devient le héros

Kwamé et Nathalie

Si les scénarios changent, le concept, quant à lui, reste le même. « Vous avez toujours un personnage principal, qui, au début de l’intrigue, ne parle pas ou peu le français, mais la langue de l’auditeur. L’idée est que ce dernier puisse s’identifier à ce héros qui parle et pense dans sa langue maternelle ».

L'auditeur peut alors suivre les péripéties du personnage, qui est obligé d’interagir dans un environnement francophone et de mettre en place des stratégies pour déchiffrer le français et avancer dans l'enquête. L'auditeur devient le héros.

Des ambiances sonores réalistes

« Il est donc important que le contexte soit le plus réaliste et crédible possible », précise Mme van Dixhoorn. Ainsi, pour chaque série, des techniciens de RFI vont sur le terrain enregistrer de véritables ambiances sonores afin d'illustrer les scènes. Et des comédiens professionnels sont recrutés pour porter l'histoire.

Séverin Andriamicantonirinason dit Faffa, comédien, a interprété la voix de Kwamé pour la version malgache du talisman brisé. Anne ROGER

« Il ne s’agit pas d’une lecture radiophonique, insiste Nicole Nazem, chargée de production, mais d’un feuilleton radiophonique. Donc, le jeu d’acteur est primordial. Il y a à la fois du récit, de l’action, de l’interaction, du décodage avec des réflexions à voix haute. Un comédien doit être capable d’interpréter tout cela. Je dois être vigilante à la prononciation car il n’y pas de geste, pas d’images. Je veille à ce que le comédien insiste plus sur un mot que sur un autre. Par exemple, rien qu'à l’intonation, on peut déjà donner des indications aux auditeurs, même s’il ne comprend pas encore ce qui se dit. Le but est que ceux qui n’osent pas parler le français observent à travers les stratégies adoptés par le héros que c’est possible puis se disent : allez, je me lance ! ».

Chaque série est composée de plusieurs épisodes de 5 à 6 minutes, qui abordent de nouveaux points linguistiques et dramatiques. Ce qui permet aussi à l’auditeur de progresser graduellement dans la compréhension de la langue et de l’histoire.

En savoir plus :

Retrouvez toutes les séries bilingues et de nombreux exercices en ligne sur: https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner

Vous êtes une radio et vous souhaitez diffuser les séries bilingues produites par RFI? Toutes les informations pratiques sur https://savoirs.rfi.fr/fr/diffuser-localement-nos-cours-de-francais-bilingues

Le talisman brisé, une série pour l'Afrique Feuilleton en 25 épisodes de 7 minutes, cette série, dont l’intrigue se déroule entre le Burkina Faso et le Niger, a été spécialement conçue à destination du public africain. Kwamé, jardinier, n’a jamais oublié ce conte que sa tante lui racontait quand il était enfant. C’est pour cela qu’il se rend au Burkina Faso travailler pour le professeur Omar, l’homme qui sait reverdir le désert. Mais ce dernier est enlevé sous ses yeux par d’étranges personnages. Dans la bagarre, le précieux talisman du professeur Omar se brise. Dans un français balbutiant, Kwamé suit la trace des ravisseurs pour tenter de retrouver le professeur. La série est déjà disponible en anglais, haoussa, malgache, mandenkan, kinyarwanda, kiswahili, kirundi, portugais, sesotho et wolof.