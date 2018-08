Pouvez-vous rappeler ce qu’était Ordispace et ses objectifs ?

Le dispositif permettait à RFI d'envoyer des programmes, en différé, par satellite, à ses radios partenaires en Afrique.

Qui en était bénéficiaire et comment fonctionnait-il ?

Ordispace était surtout destiné aux radios situées dans des zones enclavées, où la connexion internet est instable, voire inexistante.

A l'aide d'une antenne parabolique et d'un modem, elles recevaient, chaque jour, sur un serveur, une sélection de magazines. Elles pouvaient ainsi rediffuser certaines émissions (Archives d'Afrique, Priorité santé, etc.) à des horaires en adéquation avec leur grille de programmes.

Au total, une centaine de radios ont été équipées au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Bénin et au Sénégal. Et d'autres radios en RDC, au Tchad, au Cameroun, en RCA étaient sur liste d'attente.

Qu’est-ce qui explique l’arrêt de ce programme ?

Dans un contexte de réduction budgétaire, nous avons dû optimiser nos dépenses par activité, dont celle de la mise à disposition de nos programmes.

Quelles sont les alternatives à Ordispace pour continuer à recevoir les programmes de RFI ?

Ordispace était un des quatre moyens techniques à disposition

des radios pour recevoir les programmes de RFI. Elles peuvent donc toujours reprendre le signal de RFI en direct par les satellites SES 5, SES 4 et Eutelsat 16A. Enfin, il y a notre banque de programmes, sur Internet (http://www.programmes.rfi.fr/). Les radios peuvent y retrouver tous les flux en direct, mais aussi écouter et télécharger les émissions.

Que deviendra le matériel Ordispace ?

Grâce à la liaison satellite d'Ordispace, les radios déjà équipées peuvent se connecter à Internet et donc à notre banque de programmes. Il faut savoir toutefois que la connexion par satellite est beaucoup plus coûteuse qu'une connexion internet du type ADSL ou 3G. Nos partenaires sont, pour la plupart, des radios communautaires dont les budgets sont limités. Il n'est donc pas évident qu'elles puissent supporter de telles charges. Dans tous les cas, le matériel informatique restera à la radio. Et si elle n'est pas utilisée, la partie satellitaire (antenne, modem, etc.) pourra être restituée à RFI.

Quelle est la nouvelle feuille de route tracée par RFI envers ses radios partenaires ?

Il n'y a pas de nouvelle feuille de route, l'objectif reste le même : continuer à répondre au mieux aux attentes de nos partenaires !

Propos recueillis par

Baboucar Balde, directeur de la radio Cayar

et Frédéric Diallo, directeur de Lemiroir-Sétoubifm

au Sénégal.

Les dernières rencontres 430. C'est le nombre de radios partenaires en Afrique qui, chaque jour, rediffusent en partie les programmes de RFI en français, mais aussi en mandenkan, kiswahili, haoussa, anglais et portugais.

La République démocratique du Congo (RDC) compte le réseau le plus grand (110), suivie du Mali (59), du Burkina Faso (50), du Sénégal (38), du Togo (20), du Bénin (18), du Cameroun (18), de la République centrafricaine (16), du Tchad (15)...

Rencontre avec le réseau du Burkina Faso en janvier 2018, à Ouagadougou...

AR/RFI

...A Fada N'Gourma...

AR/RFI

...à Bobo Dioulasso.

AR/RFI

Réseau du Togo, à l'Institut français de Lomé, en février 2018.

AR/RFI

Réseau du Bénin, à l'Institut français de Cotonou, en février 2018.

AR/RFI

L'équipe de la radio Vélingara, à Vélingara, au Sénégal, en mars 2018.

AR/RFI











