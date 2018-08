Enrichir ses connaissances avec RFI Savoirs

S'initier ou se perfectionner à la langue française avec RFI ? C'était déjà possible grâce aux nombreux outils didactiques proposés, chaque semaine, par l'équipe du service Langue française de RFI Savoirs (lire article ici).

Mais comment permettre aux internautes d'approfondir leurs connaissances en français, avec les multiples ressources (articles, émissions, vidéos, infographies, etc.) mises en ligne quotidiennement sur le site de la radio mondiale ?

« En créant une sorte de bibliothèque virtuelle, dans laquelle apprenants, enseignants ou simples curieux peuvent venir chercher des outils, par thématique, et s'y promener comme dans des rayons », explique Christophe Champin, responsable des Nouveaux Médias à RFI. C'est dans cet esprit qu'a été créée la rubrique « Comprendre et enrichir ses connaissances » du site RFI Savoirs.

Une bibliothèque virtuelle

« En fouillant dans les archives, nous avons identifié près de 4 000 contenus, dont certains sont considérés comme de véritables trésors, explique Anoushka Notaras, chef de projet, nous avons alors décidé de les présenter selon neuf thématiques. En 2015, lors du lancement du site, nous avons commencé avec l'Histoire, les Sciences et la Santé. Puis, nous avons rajouté la Géopolitique, l'économie, la Francophonie, l'Environnement et la Société. Et, il nous restera à compléter avec la Culture ».

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Vous souhaitez, par exemple, en savoir davantage sur la vie de Léopold Sédar Senghor ? Alors, pourquoi ne pas vous plonger dans le dossier préparé à cet effet ?

Dans un même espace, vous pouvez ainsi (ré)écouter le portrait en 16 épisodes qu'Alain Foka lui a consacré dans Archives d'Afriques, redécouvrir son oeuvre littéraire dans Les Grandes Voix de l'Afrique de Sayouba Traoré ou La Danse des mots d'Yvan Amar ; en formats plus courts, visionner deux vidéos, l'une retraçant son parcours et l'autre présentant la collection de manuscrits remis par l'écrivain sénégalais à la Bibliothèque nationale de France (BNF) ; enfin, lire l'article très complet réalisé par Thirthankar Chanda.

« Nous essayons de proposer des dossiers en fonction de certains anniversaires ou de commémorations, comme cela a été le cas, en histoire, avec ceux sur les deux Guerres Mondiales. Mais on ne va pas nécessairement suivre l'actualité "chaude". En Géopolitique, on a ainsi préparé tout un dossier sur la Chine à destination des Terminales. Ou encore mis à jour un dossier sur Ebola », précise M. Champin. Cependant, les internautes ne sont pas obligés d'accéder à cette vaste bibliothèque par les dossiers. « Le site est doté d'un vrai moteur de recherche », précise Mme Notaras. Donc, il est possible de lancer une recherche par mot-clé, puis de l'affiner par type de contenus (articles, vidéos, documents audio, collections, webdoc, etc.), par zone géographique (Afrique, etc...)

Une collection innovante

Innovante dans son concept, la dernière collection retrace l'histoire des violences politiques en Guinée. RFI

Enfin, l'équipe de RFI Savoirs propose aussi une mise en valeur des contenus sous la forme de collections. Outre celles permettant de voyager dans de multiples villes du monde ou de se plonger dans l'Histoire générale de l'Afrique, la dernière réalisée sur l'histoire des violences politiques en Guinée est innovante. « Le but était de proposer des contenus originaux que nous ne pouvions trouver nulle part ailleurs sur RFI, explique M. Champin, nous avons observé que nos internautes avaient une appétance énorme pour l'histoire africaine. Quand ce projet de recherche, mené par des journalistes de RFI et la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme), nous a été présenté, il nous a paru évident que RFI Savoirs était l'écrin parfait pour l'accueillir ». Et d'autres projets similaires suivront !

Plus d'informations sur : https://savoirs.rfi.fr/fr

