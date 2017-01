Irak: à Mossoul, les habitants des quartiers libérés pensent à l'avenir

Avec notre envoyée spéciale à Mossoul, Oriane Verdier

Dans un quartier du sud-est de Mossoul, des dizaines d'hommes se bousculent autour d'un camion du Croissant Rouge. Parmi eux, Saad. Comme ses voisins, ce père de famille est venu récupérer un carton de nourriture.

« J'ai oublié ma carte de rationnement mais j'espère qu'ils me donneront quand même à manger. Nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité. Les gens sont très fatigués ! Nous ne savons pas encore si les choses vont s'arranger, mais on espère... »

Mohamad, lui, reste à l'écart de la cohue. Depuis qu'il a entendu que l'université avait été libérée, il ne pense qu'à une chose, reprendre ses études : « J'ai dû arrêter mes études de droit il y a trois ans. Sous Daech c'était haram. Je veux devenir juge et aider à construire le futur de Mossoul. Nous ne pouvons plus attendre, Mossoul est à nous et nous ne le donneront jamais à quelqu'un d'autre. »

A côté de Mohamad plein d'espoir, Abu Brahim de 20 ans son aîné, est plus inquiet: « Avant Daech il y avait déjà des terroristes mais les policiers n'y ont pas donné d'importance. Chacun se rejetait le problème. Et finalement Daech est arrivé. S'il y a des problèmes entre les politiques à Bagdad, il y en aura ici aussi. Il faut d'abord nettoyer là-bas et ensuite ici. On a peur aussi qu'il y ait des problèmes entre la région kurde et les milices chiites. »

En effet au cours de la lutte contre l'organisation Etat islamique, les combattants kurdes ont pris le contrôle de terres auparavant reconnues comme irakiennes. Les forces chiites elles, ont renforcé leur présence dans la région de Mossoul, à la frontière du Kurdistan.