L'armée syrienne progresse vers al-Bab encerclée par les forces turques

En Syrie, les troupes gouvernementales ne sont plus qu’à 3 kilomètres d’al-Bab, contrôlée par les jihadistes du groupe Etat islamique (EI), au nord-est d’Alep. La ville est attaquée sans succès, depuis le 10 décembre dernier, par l’armée turque et des rebelles syriens, regroupés au sein d’une coalition appelée le « Bouclier de l’Euphrate ».

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

En vingt jours d’offensive, l’armée syrienne et ses alliés ont repris au groupe Etat islamique 32 villages et hameaux, soit 250 kilomètres carrés de territoire, et contrôlent désormais un tronçon de 15 kilomètres de l’autoroute reliant la province Alep à l’est de la Syrie. Les troupes gouvernementales sont à 3 km au sud-ouest d’al-Bab, dernier bastion jihadiste dans la province d’Alep.

Les combattants du groupe Etat islamique sont attaqués de l’autre côté de la ville par l’armée turque et des rebelles syriens. Mais en dépit des milliers de soldats engagés et des dizaines de raids aériens menés par l’aviation turque, ces forces sont bloquées au nord et à l’est de la ville par la résistance acharnée des jihadistes. L’armée turque a perdu une cinquante de soldats et une dizaine de chars.

Ce vendredi, l’armée turque et ses alliés ont lancé une nouvelle offensive au sud-est d’al-Bab, pour couper la route aux troupes gouvernementales syriennes. La course vers al-Bab est engagée entre Damas et Ankara. Un commandant des forces alliées du régime syrien a déclaré à l’agence Reuters que l’objectif est de prendre al-Bab, mais s’il fallait pour cela affronter les rebelles proches de la Turquie.

