[Reportage] La famille d’Abou Boukhan quitte la Jordanie pour les Etats-Unis

On les avait découverts la semaine dernière lorsque leur départ vers les Etats-Unis avait été annulé à cause du décret du président Donald Trump concernant les réfugiés syriens. La famille d’Abou Boukhan a quitté finalement Amman en Jordanie lundi soir, à la faveur de la suspension du décret par la justice. Direction Chicago, puis le Kentucky où leur fils les attend. Leur départ a été un peu précipité. Et après cinq ans passés à Amman, rien n’est simple.

Avec notre correspondante à Amman, Angélique Férat

Le petit appartement est vide, plus un seul meuble. La dizaine de sacs est enfournée dans un mini van, c'est l'heure du départ. « Inch'Allah, maintenant on va quitter la Jordanie. » Les trois filles du couple pleurent non-stop. L’aînée, mariée et enceinte va rester en Jordanie. Les filles ne veulent pas partir. La mère, elle, voudrait tant rester pour voir son premier petit-enfant.

Seul Abou Boukhan garde la tête froide en s’occupant des papiers et des bagages. « Je laisse une partie de moi ici. Ma mère et ma fille vont rester ici. Donc, c'est triste pour moi. Ces derniers jours je n’ai pas regardé les nouvelles. Si quelque chose se passe pendant qu’on est dans l’avion, eh bien on verra. Nous sommes en sécurité, il n'y a plus la peur, donc inch'Allah nous rentrerons aux Etats-Unis. Et puis on va retrouver mon fils Boukhan. Ça fait un an et demi qu’on ne la pas vu. Il a loué une maison ; on a vu des photos. Si Dieu le veut, on va bientôt le revoir », dit-il.

Douze heures de vol les attendent. Après Chicago, ce sera le Kentucky. Leur fils de 25 ans a trouvé une maison pour les accueillir. Ruba, la mère, glisse un dernier regard. Je pars, dit-elle, avec la clé de ma maison à Homs en Syrie. On ne sait jamais.

