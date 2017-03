[Reportage] Irak : des civils refusent d’être évacués à Mossoul

De nos envoyés spéciaux à Mossoul, Sami Boukhelifa et Boris Vichith

Les pieds dans la boue, les bras tendus en l’air pour attraper une ration alimentaire, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants sont amassés près des camions d’aide humanitaire. Fatigué par la longue attente mais heureux, Nibras Moayid, l’aîné d’une famille nombreuse, repart les bras bien chargés.

« J’ai des couvertures, du poulet, des légumes secs et plein d’autres choses. Ils nous ont même donné de l’eau potable. Nous sommes une famille de 15 personnes… et j’ai eu assez pour tout le monde », se réjouit-il.

Dans la partie ouest de Mossoul, la maison de Nibras Moayid se trouve à 4 km du front. Malgré le danger, lui et ses proches refusent d’être évacués. « Nous ne voulons pas aller dans les camps de réfugiés, affirme-t-il. Ma maison n’a pas été détruite par les combats. Pourquoi on irait dans un camp ? Les forces de sécurité sont là maintenant, il n’y a plus rien à craindre. Auparavant, c’était encore plus dangereux, la ligne de front était ici dans notre quartier et pourtant nous avions choisi de rester. »

Leur situation est précaire, mais Nibras Moayid et sa famille s’estiment chanceux : ils ont toujours un toit au-dessus de leur tête. Leurs voisins, qui ont perdu leurs maisons, s’entassent désormais à 30 km plus au sud dans le camp de réfugiés de Hamam al-Alil, et leurs conditions sont encore plus déplorables.