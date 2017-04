Israël: manifestation de la gauche contre l'occupation et pour la paix

En Israël, une manifestation pour la paix et contre l'occupation s'est tenue samedi 1er avril 2017 à l'initiative de plusieurs organisations et partis de gauche, notamment le mouvement La paix maintenant, quelques heures seulement après un nouvel attentat au couteau dans la vieille ville de Jérusalem.

avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« La réponse à la droite, c'est Israël et la Palestine », scandent les manifestants.. Près de 2000 personnes, selon les organisateurs, des juifs et des arabes ont répondu à l'appel du Bloc de la paix et ont marché dans les rues de Jérusalem reliant les deux parties de la ville pour protester contre un demi-siécle d'occupation et aussi pour la reprise du dialogue israélo-palestinien.

Pour le professeur Zeev Sternhell, politologue et militant de gauche, il faut tout faire pour mettre un terme à la politique de colonisation du gouvernement israélien. « Il faut essayer de répondre à ce désastre moral, intellectuel et politique que constitue la colonisation !».

Juifs et arabes doivent mettre fin ensemble à l'annexion rampante de la Cisjordanie. « Ensemble, nous vaincrons ! », ont proclamé plusieurs des orateurs. D'ailleurs le militant pacifiste Michel Warschawski reste optimiste et espère que la situation va bientôt se débloquer. « Même après cinquante ans on n'accepte pas l'occupation ! On est là pour dire 'non'. Si Netanyahu tombe, je pense que la situation va de débloquer. Dans quelle direction, on n'en sait rien...»

La gauche prévoit d'organiser prochainement plusieurs autres rassemblement pour marquer le cinquantième anniversaire de l'occupation.