Attaque chimique en Syrie: nouveau projet de résolution à l’ONU

Londres, Paris et Washington ont présenté ce mardi un nouveau projet de résolution au Conseil de sécurité de l’ONU. Le texte exige « une coopération complète dans l’enquête » sur l’attaque chimique à Khan Cheikhoun, en zone rebelle et jihadiste, a indiqué sur Twitter l’ambassadeur britannique Matthew Rycroft.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 11 avril 2017

Il s’agit du quatrième projet présenté au Conseil de sécurité depuis l’attaque du 4 avril imputée au régime syrien et qui a fait au moins 87 morts, dont 31 enfants. Les trois précédents avaient été examinés sans que le Conseil ne passe au vote. « Nous ne pouvons pas abandonner et nous devons essayer, de bonne foi, le mieux possible, d’avoir un texte condamnant l’attaque, et demandant une enquête approfondie », a déclaré à la presse l’ambassadeur François Delattre.

« Il n'y a pas de doute que le régime syrien est responsable de la décision d'attaquer et de l'attaque elle-même », a déclaré le secrétaire d'Etat à la Défense, Jim Mattis, lors d'une conférence de presse à Washington. « Une réponse militaire mesurée était ce qu'il y avait de mieux pour dissuader le régime » de lancer une autre attaque de ce type, a fait valoir l'ancien général, ajoutant que vaincre le groupe jihadiste Etat islamique restait la « priorité » des Américains.

Un haut responsable américain, sous couvert de l'anonymat, cité par l'AFP, s'est interrogé sur le rôle de la Russie dans l'attaque chimique présumée. « Comment est-ce possible que leurs forces se trouvaient dans la même base que les forces syriennes qui ont préparé, planifié et mené cette attaque (…) et ne l’aient pas su à l’avance ? » s’est-il interrogé. « Nous pensons que c’est une question que nous devons poser aux Russes », a-t-il ajouté, alors que le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson se trouve à Moscou pour discuter de cette attaque et de la frappe punitive à laquelle les Etats-Unis ont procédé.

Menace de l'Iran

Vivement critiquée par la Russie, l’opération américaine a également été dénoncée par l’Iran qui a prévenu ce mardi qu’une nouvelle action de Washington ne resterait pas impunie. « Les Américains devront payer un prix élevé s’ils répètent leur action et ils doivent savoir que leur action ne restera pas sans réponse », a averti le ministre de la Défense Hossein Dehghan lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Choïgou.

Hossein Dehghan s’est également entretenu avec son homologue syrien Fahd al-Freij. Les deux responsables ont dit vouloir réclamer une « commission de vérité » pour « montrer la vérité sur les affirmations fausses des Américains » concernant l’attaque chimique. Des propos qui font écho à ceux du président russe Vladimir Poutine qui a mis en garde ce mardi contre des « provocations » à l'arme chimique qui seraient, selon lui, en préparation en Syrie afin de mettre en cause Bachar el-Assad.

La diplomatie russe a fait état mardi d'une rencontre à Moscou d'ici la fin de la semaine entre les ministres russe, iranien et syrien des Affaires étrangères.

(Avec AFP)