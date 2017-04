Syrie: fin de la plus vaste opération d'évacuation de localités assiégées

La première phase de la plus vaste opération d'évacuation de localités assiégées par les rebelles et le régime en Syrie s'est achevée vendredi, après avoir été endeuillée par un attentat qui a fait 150 morts. Une attaque qui n’a toujours pas été revendiquée, mais qui a été attribuée par Bachar el-Assad à l'ex-branche syrienne d'al-Qaïda.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Huit mille habitants et combattants pro-régime des localités à majorité chiite de Foua et Kefraya, dans le nord-ouest de la Syrie, et 3 000 rebelles et membres de leurs familles, originaires des villes de Zabadani et de Madaya, près du Liban, ont été évacués en une semaine. Vendredi, les derniers convois sont arrivés à destination sans incident.

Cet échange a concerné aussi des dizaines de blessés des deux camps et une cinquantaine de détenus dans les prisons du régime. Selon l’opposition, 700 autres détenus, dont des femmes, devraient être libérés dans les prochaines 24 heures.

La deuxième étape de ce plus vaste transfert de population doit commencer en juin. Il concerne 8 000 habitants de Foua et Kefraya, soit la totalité de la population restante dans ces deux localités. Dans le même temps, des milliers de rebelles et membres de leurs familles seront évacués de plusieurs régions situées à l’ouest et au nord de Damas.

Les hommes du Hezbollah libanais, venus prêter main-forte aux assiégés de Foua et Kefraya, seront les derniers à partir. Des sources informées à Beyrouth affirment que les combattants chiites seront évacués par des hélicoptères vers Lattaquié et Alep, par crainte de représailles contre leur convoi qui doit traverser la province rebelle d’Idlib.