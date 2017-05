L’armée irakienne entend reprendre Mossoul avant le début du ramadan

Ce n'est pas la première annonce du genre. Au lancement de l'offensive, Mossoul devait être libérée avant la fin de l'année 2016. Si la rive est du Tigre est sous le contrôle de l’armée irakienne depuis le début de l'année 2017, la rive ouest, elle, est toujours le théâtre de violents combats avec le groupe Etat islamique.

Ansaïf al-Zanguine, est lieutenant-colonel de l’ERD, la division d’intervention rapide de l’armée irakienne :

« La division d’intervention rapide tient le front principal. Nous avançons en direction de la vieille ville par le nord-ouest par le quartier de Harmat. Sur notre droite nous sommes appuyés par les forces spéciales de la golden division, sur notre gauche nous avons le 9e bataillon de chars.

Si Dieu le veut, nous allons pouvoir mettre notre plan en application et encercler les combattants de Daech dans la vieille ville. Chaque jour nous avançons un peu plus. Si nous parvenons à les encercler, ce sera déjà une victoire, parce qu’une fois encerclés, leurs routes d’approvisionnement seront coupées et nous savons qu’ils vivent déjà de leur réserve. De plus, ils ont le moral à plat. Ils savent qu’ils n’ont nulle part où aller, ils ne pourront plus fuir. »

Ce type de déclaration a peut-être pour but de redonner espoir à des soldats exténués par cette guerre qui n'en finit plus, analyse notre correspondante à Erbil, Oriane Verdier. Mais aujourd'hui, il semble compliqué pour les forces irakiennes de resserrer l'étau autour de la vieille ville puis de lancer l'assaut et enfin de sécuriser entièrement le cœur de Mossoul où se sont retranchés la majorité des soldats de l'organisation Etat islamique – et tout cela en l'espace de deux semaines.

Ces derniers jours, les combats ont continué principalement au nord-ouest de Mossoul. Des affrontements violents au milieu desquels fuient et meurent des milliers civils. En deux jours seulement, 11 000 personnes sont arrivées à la première zone de réception des familles. Une avancée militaire rapide pourrait donc avoir pour conséquence le sacrifice de nombres de civils toujours prisonniers de l'organisation Etat islamique.