Syrie: l'évacuation de Qaboun se poursuit à un rythme soutenu

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

C’est l’une des opérations d’évacuation les plus rapides du conflit syrien. Quinze heures seulement après l’arrêt des combats, 1 500 rebelles et membres de leurs familles sont montés à bord d’une vingtaine de bus et ont quitté le quartier de Qaboun, à l’est de Damas, pour la province d’Idleb, au nord-ouest. Cinq cents autres insurgés ont accepté l’offre d’amnistie et sont restés sur place.

L’évacuation de Qaboun par les rebelles intervient près d’une semaine après leur retrait des quartiers voisins de Barzé et Techrine, à la périphérie est de Damas. Le seul secteur encore aux mains de la rébellion est Jobar, encerclé de trois côtés et presque entièrement détruit par quatre années de guerre.

A partir de Barzé et de Qaboun, les rebelles menaçaient le centre de la capitale, à portée de canons et de roquettes. Plus important encore, c’est par ces deux quartiers que transitait le ravitaillement introduit en contrebande dans le fief rebelle de la Ghouta orientale, assiégée par l’armée syrienne.

En prenant le contrôle de ces régions, les troupes gouvernementales privent la Ghouta de l’une de ses plus importantes voies d’approvisionnement.

En plus de Jobar, à l’est, les rebelles et les jihadistes de l’ex-branche d’al-Qaida en Syrie sont encore présents dans deux quartiers au sud de Damas : Tadamoun et Yarmouk.