Israël: Trump voit «une rare opportunité d’apporter sécurité, stabilité et paix»

Donald Trump est arrivé en fin de matinée ce lundi 22 mai à l’aéroport de Tel Aviv où il a été reçu par les dirigeants israéliens, une cérémonie officielle au cours de laquelle le président américain et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu ont voulu afficher leur amitié et leur engagement pour la paix.

C’est avec les mots « bienvenue à notre très grand ami » que Benyamin Netanyahu a accueilli le président américain sur le tarmac de l’aéroport. Quant à Donald Trump, il s’est fendu d’une bise à Sara Netanyahu, la femme du Premier ministre israélien. Puis le chef du gouvernement a souligné le caractère exceptionnel du vol d’Air Force One entre l’Arabie saoudite et Israël.

« Monsieur le président, vous venez de voler de Riyad à Tel Aviv. J’espère qu’un jour, un Premier ministre israélien sera capable de voler de Tel Aviv à Riyad. Puisse votre premier voyage dans notre région être une étape historique sur le chemin vers la réconciliation et la paix », a déclaré Benyamin Netanyahu.

Arabie saoudite et Israël n’entretiennent pas de relations diplomatiques. Mais les deux pays se sont rapprochés ces dernières années, à la faveur d’une crainte partagée quant au rôle de l’Iran dans la région, un contexte qui encourage le président américain.

« Nous avons devant nous une opportunité rare d’apporter sécurité, stabilité et paix à cette région et à ses habitants. De vaincre le terrorisme et de créer un futur harmonieux, prospère et de paix. » Un futur possible, dit Donald Trump, « uniquement si nous travaillons ensemble. Il n’y a pas d’autre solution ».

« Les Etats-Unis et Israël peuvent affirmer d'une même voix que l'Iran ne doit jamais posséder une arme nucléaire, jamais, et qu'il doit cesser le financement, l'entraînement et l'équipement meurtrier de terroristes et de milices, et qu'il doit cesser immédiatement », a ajouté Donald Trump lors d'une brève allocution en présence du président israélien Reuven Rivlin.