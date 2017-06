Proche-Orient: les Palestiniens craignent une nouvelle annexion de territoires

En Israël et dans les Territoires palestiniens, on commémore cette semaine les cinquante ans de la guerre des Six-Jours. Une guerre éclair entre Israël et ses voisins arabes et une victoire écrasante pour l'Etat hébreu qui a conquis le Sinaï, la bande de Gaza, le plateau du Golan, la Cisjordanie et Jérusalem-Est entre le 5 et le 10 juin 1967. Six jours qui ont changé la face du Proche-Orient et qui marquent pour les Palestiniens le début d'une longue occupation militaire et d'une colonisation croissante de leurs territoires. Cinquante ans après, les Palestiniens craignent désormais que le gouvernement israélien, considéré comme le plus à droite de l'histoire de l'Etat hébreu n'annexe des pans entiers de la Cisjordanie, où vivent près de 400 000 colons.