La crise diplomatique du Qatar, une aubaine pour l'Iran?

La crise diplomatique entre le Qatar d'un côté, et l’Arabie saoudite avec plusieurs de ses alliés de l'autre - notamment les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte -, est de nature à inquiéter l’Iran. La grande puissance chiite de la région, rivale de l’Arabie saoudite, a appelé une dizaine d’homologues arabes et musulmans pour éviter une escalade. Mais une crise entre l’Arabie saoudite et ses plus proches alliés arabes peut aussi renforcer l’influence de Téhéran.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a multiplié les contacts avec ses homologues arabes et musulmans pour prôner le dialogue entre les deux parties. Il a appelé notamment son homologue quatarien, mais aussi les chefs de la diplomatie algérienne, irakienne, libanaise, omanaise ou encore tunisienne et turque. La diplomatie iranienne met en garde face à la perspective d'une nouvelle crise au Moyen-Orient, alors que la région souffre déjà de plusieurs conflits et fait face au terrorisme.

Mais dans le même temps, la crise entre l’Arabie saoudite et ses alliés arabes du golfe Persique fait le jeu de l’Iran. En effet, la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite et le Conseil de coopération du Golfe ont de fait volé en éclats. Car parmi les cinq membres de ce conseil, Oman et le Koweït n’ont pas suivi l’Arabie saoudite dans ses sanctions contre le Qatar.

Riyad accuse même Doha de soutenir les activités des groupes chiites liés à Téhéran dans sa province de Qatif, qui abrite une minorité de chiites, mais aussi des groupes comme le Hamas palestinien, que l’Iran soutient également. L’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite sont rivaux dans toute la région, notamment en Syrie, en Irak, au Yémen, mais aussi au Liban ou encore à Bahreïn. Une crise entre l'Arabie saoudite et ses plus proches alliés arabes ne peut que renforcer l'influence de l'Iran.

