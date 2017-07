La CIA met fin au programme de soutien aux rebelles syriens

Le président Donald Trump a pris cette décision il y a près d'un mois, après un entretien avec le patron de la CIA, Mike Pompeo et le conseiller à la Sécurité nationale, le général McMaster, précise le Washington Post.

Le Washington Post estime que cette décision reflète l'intérêt du président américain « pour trouver des moyens de travailler avec la Russie ». Et effectivement, les Etats-Unis et la Russie ont négocié le 7 juillet dernier un cessez-le-feu dans le sud-ouest de la Syrie. Reste qu'en fait ce programme de soutien a surtout été un échec.

En 2015, le Congrès américain avait débloqué 500 millions de dollars pour former des Syriens. Il s'agissait de former et d'équiper près de 5 000 rebelles par an, pendant trois ans. Ils étaient censé à la fois se battre contre les forces de Bachar el-Assad et contre le groupe Etat islamique. Or, après avoir formé deux groupes de 54 et 70 combattants, ces derniers avaient rejoint avec armes et bagages le front el-Nosra, la branche syrienne d'al-Qaida.