Trêve entre Hezbollah et jihadistes à la frontière syro-libanaise

Après une semaine de combat, un accord de cessez-le-feu a été conclu ce jeudi entre le Hezbollah et des jihadistes de l’ex-branche d’al-Qaïda en Syrie, encerclés dans une petite poche à la frontière libano-syrienne. A l’issue d’une offensive du Hezbollah, les jihadistes ont perdu 90% des territoires qu’ils contrôlaient depuis 4 ans dans la région frontalière entre les deux pays.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’accord de cessez-le-feu prévoit le départ vers la province d’Idleb, en grande partie contrôlée par les jihadistes, des combattants de l’ex-front al-Nosra, après leur défaite face au Hezbollah.

Selon des sources des services de sécurité libanais et du parti chiite, entre 200 et 300 hommes armés seront évacués, avec des membres de leurs familles. Les listes de ceux qui souhaitent partir sont en cours de préparation, elles compteraient entre 1 500 et 2 000 noms.

Les sources indiquent à RFI que l’accord a été conclu et signé jeudi à l’aube. Les combattants et leurs familles seront transportés dans des bus et passeront par le territoire syrien pour se rendre à Idleb. L’accord prévoit également la libération, par l’ex-Front al-Nosra, de cinq combattants du Hezbollah, capturés par les jihadistes lors de la bataille d’Alep, fin 2016.

Les mêmes sources ajoutent que des négociations sont en cours avec le groupe Etat islamique, qui contrôle une zone de 200 km², à cheval entre le Liban et la Syrie. Le but est d’obtenir l’évacuation de plusieurs centaines de jihadistes et de leurs familles, pour éviter un assaut de l’armée libanaise ou du Hezbollah.

L’offensive contre l’ex-Front al-Nosra a fait 25 morts dans les rangs du Hezbollah et des dizaines de tués du côté des jihadistes.

