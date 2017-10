La Syrie, l'Irak et leurs alliés à l'offensive contre les derniers fiefs de l'EI

L'armée syrienne et ses alliés ont lancé une offensive en direction de Boukamal, la dernière ville encore aux mains du groupe Etat islamique en Syrie. Dans le même temps, l'armée irakienne et ses forces supplétives s'apprêtent à attaquer les derniers fiefs jihadistes, de l'autre côté de la frontière.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Appuyés par l'aviation russe, l'armée syrienne et ses alliés du Hezbollah libanais et des Gardiens de la révolution iranienne ont lancé une offensive par deux axes contre Boukamal. L'avancée vers cette ville, située à la frontière avec l'Irak, a été confirmée par des sources proches du régime et par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les combats se déroulent autour des lignes de défense des jihadistes, à 50 km à l'ouest et au nord-ouest de Boukamal.

De l'autre côté de la frontière, l'armée irakienne et ses forces supplétives ont massé d'importantes troupes en prévision d'une offensive contre les deux derniers fiefs du groupe Etat islamique dans le pays : al-Qaïm, située face à Boukamal, et Rawa, un peu plus à l'est. Selon la chaîne panarabe al-Mayadeen, l'aviation irakienne a mené des raids contre les jihadistes en territoire syrien et a lancé des tracts appelant la population à s'éloigner des positions des extrémistes.

Le groupe EI contrôle toujours un territoire de 20 000 kilomètres carrés, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Il a perdu la plupart de ses bastions dans ces deux pays, mais il conserve d'importantes forces dans les vastes étendues désertiques, où il a stocké vivres, armes et munitions, pour une longue guerre de harcèlement.

